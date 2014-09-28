رضا الله‌وردي در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برخي از سالمندان تمايلي برای حضور در مراكز نگهداري از سالمندان بهزيستي را نداشته و مایلند مراقبت از آنها در خانواده انجام شود.

وي با بیان اینکه در اين راستا طرح مراقبين آموزش ديده براي نگهداري از سالمندان در خانواده به مرحله اجرا گذاشته است، اظهار داشت: در اجراي اين طرح مراقبين تمامي خدماتي كه در مركز نگهداري از سالمندان به اين افراد ارائه مي شود، به سالمندان ويژه اين طرح نيز ارائه مي‌دهند.

الله‌وردي با اعلام رضايت از اجراي اين طرح گفت: بهزيستي استان ارائه كارت منزلت به سالمندان به منظور بهره‌مندي از اماكن تفريحي، آموزشي و... را در سال جاري در دستور كار خود قرار داده و طي جلسه كه با استانداري برگزار شد اين كارت به زودی در اختيار سالمندان استان قرار خواهد گرفت.

وي پيگيري جدي مناسب سازي اماكن براي سالمندان را نيز يكي ديگر از اقدامات اين سازمان براي سال جاري عنوان كرد.

اين مسئول با اشاره به اينكه در حال حاضر 400 سالمند تحت پوشش بهزيستي استان از خدمات بهره مند مي شوند بيان داشت: هم اكنون مركز نگهداري از سالمندان پرديس، مهرانا، يك مركز روزانه در بجنورد و يك مركز روزانه در اسفراين به سالمندان این استان ارائه خدمت مي دهند.

وي برگزاري اردوهاي تفريحي، برگزاري دوره هاي آموزشي، ارائه مشاوره، تغذيه، بهداشت و ... را از جمله خدماتي عنوان كرد كه به سالمندان ارائه مي‌شود.

مديركل بهزيستي خراسان شمالي در مورد هزينه هاي خدمات به سالمندان در اين مراكز با تاكيد براينكه تمامي خدمات ارائه شده به صورت رايگان است تصريح كرد: بهزيستي استان براي ارائه خدمات به سالمندان در مراكز نگهداري از سالمندان ماهانه 340 هزار تومان يارانه پرداخت مي‌كند.