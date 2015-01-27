۲۰ هزار نفر در خراسان شمالی از خدمات اورژانس اجتماعی بهره مند شدند

رضا الله وردی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با گسترده شدن زندگی شهری و روابط انسانی، آسیب های اجتماعی با تنوع بیشتری در سطح جامعه ظاهر می شوند و اورژانس اجتماعی ۱۲۳، وظیفه ارائه خدمات در راستای كاهش این آسیب ها را به عهده دارد.

وی با اشاره به اینكه اورژانس اجتماعی ۱۲۳ در خراسان‌شمالی فعالیت خود را از سال ۸۷ آغاز كرده است، اظهار داشت: از زمان تشكیل این اورژانس تا كنون افزون بر ۲۰ هزار نفر از خدمات آن بهره مند شده‌اند.

به گفته الله وردی بیشتر این خدمات در خصوص كودك آزاری، همسرآزرای، خودكشی، فرار از منزل و متقاضیان طلاق بوده است.

وی ارائه این خدمات را به صورت رایگان و به طور شبانه روزی عنوان کرد و گفت: ارائه مشاوره و راهنمایی در خصوص مشكلات و آسیب های اجتماعی مهم ترین كاركرد اورژانس اجتماعی ۱۲۳ است.

الله وردی گفت: متاسفانه برخی از شهروندان شناخت چندانی از این اورژانس ندارند و لذا ضرورت دارد برای آشنایی و نهادینه شدن خدمات 123 در بین اقشار مختلف جامعه فرهنگ سازی‌های موثر و جامعی انجام شود.

مدیركل بهزیستی خراسان شمالی افزود: اورژانس اجتماعی خدمات بسیار موثری در جلوگیری از ناهنجاری های خانوادگی، خشونت، خودكشی و طلاق ارائه می دهد.

وی تصریح كرد: افراد در صورت داشتن مشكلات اجتماعی و به منظور دریافت راهنمایی و مشاوره می توانند با شماره تلفن ۱۲۳ اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی استان تماس گرفته و از خدمات آن بهره مند شوند.