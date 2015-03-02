سید نعیم امامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مرغداران چهارمحال و بختیاری در ابتدای زمستان دچار زیان شدند، اظهار داشت: قیمت مرغ در ابتدای زمستان بسیار افت کرد و همین امر موجب شد مرغداران این استان دچار زیان شوند.

وی افزود: این امر موجب شد که اتحادیه مرغداران به این فکر بافتد که عرضه را کمتر بکند تا یک هماهنگی بین عرضه و تقاضا ایجاد شود و قیمت مرغ به قیمت واقعی خود برسد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: قیمت واقعی که مرغداران و جهاد کشاورزی برای گوشت گرم مرغ در نظر گرفته اند حدود هفت هزار تومان است اما متاسفانه این کاهش عرضه که طی یک ماه اخیر اتفاق افتاد موجب شد قیمت مرغ بیشتر شود.

برای تامین مرغ گرم در هفته آخر اسفند ماه هیچ مشکلی نخواهیم داشت

وی اذعان داشت: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده و افزایش جوجه ریزی مرغداران از 20 اسفند ماه مرغ با قیمت مناسب عرضه می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: در تامین مرغ گرم در استان در هفته آخر اسفندماه هیچ مشکلی نخواهیم داشت.

وی ادامه داد: امیدواریم با عرضه مناسب مرغ گرم، قیمت مرغ روند کاهشی داشته باشد و به قیمتی برسد که نه مرغداران استان دچار زیان شوند و نه مردم دچار فشار اقتصادی شوند.

سید نعیم امامی ادامه داد: در نمایشگاه بهاره استان نیز مرغ گرم و مرغ منجمد نیز عرضه می شود.