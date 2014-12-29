دستگيري ۱۳۳ نفر مواد فروش و سارق/ 8 نفر کشته و مجروح در حوادث رانندگی

به گزارش خبرگزاری مهر، طرح پاك سازي نقاط آلوده در ۱۳۳ نقطه در سطح استان به اجرا درآمد و در اين طرح ۱۳۳ نفر مواد فروش، مزاحم خياباني و سارق دستگير و ۱۱۷ خودرو و موتور سيكلت متخلف توقيف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستاي ارتقای امنيت و انضباط اجتماعي در سطح استان مركزي روز گذشته طرح پاك سازي نقاط آلوده در ۱۳۳ نقطه استان و با استفاده از حداكثر توان اجرايي و انتظامي اجرا شد.

در اين طرح كه با تلاش ماموران انتظامي اجرا شد، ۷۳ نفر در خصوص تهيه و توزيع مواد مخدر، ۱۵ نفر سارق، ۱۷ نفر از مزاحم و اراذل و اوباش و ۲۸ نفر نيز به علت ارتكاب ديگر جرايم عمومي دستگير شدند.

در اين طرح همچنين هفت كيلو و ۹۲۱ گرم انواع مواد مخدر و ۲۴ فقره انواع سرقت كشف شد.

سرهنگ مصطفي ويسمه اي فرمانده انتظامي شهرستان اراك نيز در گفت و گو با شبكه استاني آفتاب از همراهي و مشاركت فعال شهروندان در اجراي طرح هاي پاك سازي تقدير و تشكر كرد.

۴ کشته و ۴ مجروح در حوادث رانندگي استان مركزي

وقوع سه فقره تصادف در محورهاي درون و برون شهري استان مركزي، طي ۲۴ ساعت گذشته چهار تن كشته و چهار نفر مجروح بر جاي گذاشت.

در اثر برخورد يک دستگاه پرايد با دو دستگاه موتور سيكلت كه درساعت ۱۴ و ۵۷ دقيقه روز گذشته در محور ساوه- همدان رخ داد، راكبان هر دو موتورسيكلت، به علت شدت جراحات وارده در دم جان سپردند.

سرهنگ مهدي حسني رئيس پليس راه استان مركزي علت اين حادثه را عدم رعايت حق تقّدم در هنگام گردش به چپ از سوي راننده خودروي پرايد عنوان كرد.

درحادثه ديگري كه به علت واژگوني خودروي وانت پيكان در محور فرمهين- كميجان در ساعت ۱۶ و ۵۶ دقيقه روز گذشته به وقوع پيوست يكي از سرنشينان خودرو فوت كرده و راننده و سرنشين ديگر خودرو زخمي شده و توسط نيروهاي امدادي به بيمارستان منتقل شدند.

علت اين حادثه از سوي كارشناس تصادفات حاضر در صحنه عدم توانايي در كنترل وسيله نقليه به علت تخطي از سرعت مطمئنه در سر پيچ، عنوان شد.

در سومين تصادفي كه بر اثر برخورد يك دستگاه خودروي پژو ۴۰۵ با موانع كمربند شمالي ميدان امام حسين(ع) شهر اراك در ساعت ۲۰ و ۵۸ دقيقه روز گذشته روي داد يكي از سرنشينان خودروي پژو در حال انتقال به بيمارستان به علت شدت جراحات وارده فوت كرد و راننده و ديگر سرنشين خودرو زخمي و توسط نيروهاي امدادي به بيمارستان منتقل شدند.

سرهنگ ابوالفضل اميدي رئيس پليس راهور استان مركزي، علت حادثه مذكور را عدم توانايي راننده خودرو در كنترل وسيله نقليه عنوان داشت.

دستگيري سارقان سيم برق و كشف ۹ فقره سرقت

فرمانده انتظامي شهرستان زرنديه استان مركزي از دستگيري سه نفر سارق و كشف ۹ فقره سرقت سيم برق خبر داد.

سرهنگ داود كاظمي با اعلام اين خبر گفت: در پي وقوع چندين فقره سرقت سيم برق موضوع در دستور كار، كارآگاهان پليس زرنديه قرار گرفت.

اين مقام مسئول در ادامه افزود: در اين رابطه، با تلاش گسترده و تخصصي صورت گرفته، سه نفر از سارقان شناسايي كه با هماهنگي مقام قضايي در يك عمليات ضربتي و غافلگيرانه توسط ماموران پليس آگاهي شهرستان دستگير شدند.

وي در ادامه با اشاره به اينكه متهمان در بازجوئي فني و تخصصي پليس، لب به اعتراف گشودند و به تعداد ۹ فقره سرقت سيم برق اعتراف كردند.

كاظمي در پايان خاطرنشان كرد: در اين رابطه متهمان با تشكيل پرونده به مرجع قضايي معرفي شدند.

مصالحه ۸۰ درصدي پرونده ارجاعي به دواير اجتماعي شازند

فرمانده انتظامي شهرستان شازند استان مركزي از مصالحه ۸۰ درصدي پرونده هاي ارجاعي به مراکز مشاوره و مددکاري کلانتري هاي اين شهرستان خبر داد.

سرهنگ احمد رضا چگني افزود: پرونده هايي با موضوع مشكلات خانوادگي، روان شناختي، حقوقي و نزاع و درگيري به دايره مشاوره و مدد کاري کلانتري هاي اين شهرستان در آذر ماه سال جاري ارجاع و ۸۰ درصد آن به مصالحه انجاميده است.

چگني افزود: با اشاره به اينکه هدف ناجا جامعه محور بودن پليس است، عملکرد مرکز مشاوره و مددکاري معاونت اجتماعي اين شهرستان در سال جاري با حضور دائم و مستمر در ۱۴ مدرسه و ۳۰ مسجد و ارائه آموزش چهره به چهره توسط فرماندهي شهرستان و کارشناسان به شهروندان و دانش آموزان در مباحث آسيب هاي اجتماعي و آموزش فرهنگ ترافيکي در بين آنها و ارائه آموزش و خدمات مشاوره اي در بين دانش آموزان و اوليای آنان پرداخته كه در اين خصوص ۹۳ پرونده به مشاوران ارجاع که ۷۵ پرونده آن به مصالحه رسيده است.

وي ادامه داد: مرکز مشاوره فرماندهي انتظامي شهرستان شازند واقع در كلانتري هاي شازند، مهاجران و آستانه آماده ارائه خدمات مشاوره اي به همشهريان به صورت تلفني و حضوري مي باشد.