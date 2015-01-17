برنامه های پیشگیری از مصرف موادمخدر نباید محدود به زمان خاصی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، شکرالله حسن بیگی، ظهر شنبه در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی، با بیان اینکه از سال ۸۸ و آغاز ورود ماده محرک شیشه، معتادان آن سه درصد بوده است، گفت: اکنون این میزان به ۲۶ درصد رسیده و این نشان از خطری جدی است.

وی با اشاره به اینکه کارزار رسانه ای پیشگیری از مصرف شیشه فعالیتی برای آگاه سازی اقشار جامعه است، افزود: باید این قبیل برنامه و فعالیت ها تداوم داشته و در مقطع زمانی کوتاهی انجام نشود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار استان مرکزی ادامه داد: محدوده زمانی برای انجام این فعالیت ها نتیجه مطلوب و ماندگاری برای جامعه نداشته و مشکلات و افزایش مصرف کنندگان مواد را به دنبال دارد، چراکه پس از مدتی سبب فراموشی افراد جامعه می شود.

حسن بیگی با بیان اینکه سمن ها و انجمن های مردم نهاد فعال در این حوزه باید تلاش بیشتری داشته باشند، اظهار کرد: این تجربه که هر جا مردم در کنار مسوولان قرار گیرند منجر به موفقیت می شود، باید سرلوحه مشارکت مردم و مسوولان در مبارزه با مصرف مواد مخدر قرار گیرد.

مدیر کل دفتر امور اجتماعی استانداری استان مرکزی با بیان اینکه برای برگزاری کارزار رسانه ای پیشگیری از مصرف شیشه دستگاه های مختلف با همکاری بهزیستی فعالیت مطلوبی انجام دادند، گفت: دستگاه های مختلف با برگزاری ۱۲۰ جلسه در شهرهای مختلف استان فعالیت خوبی را طی یک هفته انجام دادند.

غلامرضا فتح آبادی با اشاره به اینکه یکی از ۱۰ وظیفه نظام اداری که بسیار مهم بوده مستندسازی است، افزود: این مهم کمک بسیاری به فعالیت های بعدی و مطلوب تر هر بخش یا برنامه های اجرا شده می کند.

وی ارزیابی فعالیت ها و برنامه ها با محوریت دستگاه های مختلف و نحوه فعالیت آنان در این کارزار، سنجش افکار عمومی و تغییر نگرش اقشار جامعه و حتی مصرف کنندگان شیشه پس از برگزاری این کارزار و تداوم بخشی برای برگزاری این برنامه را به شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر پیشنهاد داد.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی، در این جلسه با بیان دو دستور کار، گفت: دستور کار نخست بررسی و ارائه گزارش اجرای کارزار رسانه ای پیشگیری از مواد مخدر به همت بهزیستی استان مرکزی بود.

محمد زیدوند با اشاره به اینکه دستور کار دوم این شورا نحوه چگونگی اشتغال بهبود یافتگان مواد مخدر بود، افزود: این امر برای صیانت از اشتغال بهبود یافتگان مواد مخدر بوده و در این راستا اقداماتی از قبیل ابلاغ به دستگاه های اجرای برای همکاری با این افراد انجام شده است.

وی با بیان اینکه براساس این دستور کار مقرر شد؛ بهبود یافتگانی که یکسال از پاک بودن آنان می گذرد، اگر خود یا اعضای خانواده آنان توسط کارآفرینان مشغول به کار شوند، به ازای هر فرد بین ۵۰ تا ۶۰ میلیون ریال تسهیلات با کارمزد چهار درصد به آنان ارائه می شود.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی تهیه بانک اطلاعاتی بهبودیافتگان، درمان معتادان و جامعه پذیری با کمک دستگاه های مختلف، تفاهم نامه با بسیج سازندگی برای ارائه تسهیلات به بهبودیافتگان در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و شناسایی بهبود یافتگان و ظرفیت های آنان برای هدایت به سمت و سوی مطلوب و اشتغالزایی از فعالیت های این شورا است.

زیدوند با اشاره به اینکه اکنون مواد مخدر به عنوان ابزار موثری برای اعمال فشارهای سیاسی در نظام بین الملل تبدیل شده است، افزود: نظام سلطه با تبلیغات رسانه ای و انتشار فیلم های استعمال موادمخدر و به ویژه روانگردان ها، تلاش بسیاری برای گسترش استفاده از این مواد دارد.

وی با تاکید بر اینکه اعتیاد در زنان و کاهش سن اعتیاد به ۱۵ سال، گفت: اعتیاد زنان منجر به فروپاشی نظام خانواده و نابودی فرزندان می شود، که نابودی جامعه و تحقق اهداف دشمن را به دنبال دارد.

بیش از ۶۸ درصد زنان بخاطر اعتیاد همسرانشان معتاد شده و این روند بسیار نگران کننده است دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی با بیان اینکه بیشترین مبتلایان به موادمخدر و به ویژه شیشه در سنین ۱۵ تا ۱۹ سالگی است، اضافه کرد: بیش از ۶۸ درصد زنان بخاطر اعتیاد همسرانشان معتاد شده و این روند بسیار نگران کننده است.

معاون امورپیشگیری بهزیستی استان مرکزی بابیان اینکه طرح کارزار رسانه ای پیشگیری از مصرف شیشه با استفاده از ظرفیت های مشخص و منابع مالی و استانی پیام هایی را در سطح گسترده به مردم ارائه کرد، گفت: در این کارزار با همکاری سمن های مختلف و مردم برنامه های بسیاری برای گروه های سنی مختلف در شهرهای مختلف استان برگزار شد.

کیانوش امینی ادامه داد: در این کارزار ۹۹ پایگاه ثابت، ۶۰ پایگاه سیار، ۳۰ سمن و انجمن مردم نهاد فعالیت های مطلوبی طی یک هفته برای آگاهی مردم از ماده خطرناک شیشه انجام دادند.

وی هدف از استقرار پایگاه های سیار دراین طرح را ایجاد ارتباط بی واسطه و مستقیم با اقشار مختلف جامعه و اطلاع رسانی در خصوص خطرات مصرف شیشه عنوان کرد.

معاون امورپیشگیری بهزیستی استان مرکزی با بیان اینکه جوانان و نوجوانان مخاطبین اصلی این کارزار بودند، اضافه کرد: خانواده‌ها نقش مهمی در همه عرصه‌های جامعه به ویژه در پیشگیری از اعتیاد داشته و جزو عوامل اصلی محافظت کننده جوانان از این آسیب هستند.

امینی با تاکید بر اینکه باید تلاش برای اولویت پیشگیری در راس فعالیت ها باشد، گفت: هزینه هایی که صرف لازم برای پیشگیری، بسیار کمتر از هزینه‌های درمان است.

وی با بیان اینکه جمع بندی منابع برای رسیدن به هدف مشخص پس از ارزیابی اولیه در برنامه قرار گرفته و در استان موقعیت ارزیابی و بررسی می شود، اظهار کرد: بعد از ارزیابی علمی نتایج قبل و بعد از کارزار، بررسی نقاط ضعف و قوت و میزان اثربخشی دستیابی به اهداف این طرح ارزیابی می شود.

معاون امورپیشگیری بهزیستی استان مرکزی با بیان اینکه رسانه نقش مهمی در افکار عمومی، تغییر نگرش‌ و رفتارهای افراد جامعه دارد، گفت: اگر رسانه رسالت خود را برای ترک اعتیاد انجام دهد، نه تنها بسیاری از مشکلات در بخش رفع می شود، بلکه با افزایش آگاهی اقشار جامعه این معضل کاهش می یابد.

امینی با اشاره به اینکه بسیاری از افراد جامعه اطلاعات کافی از مواد مخدر و محرک اعتیاد آور ندارند، افزود: باید در کل جامعه حساسیت نسبت به این موضوع ایجاد و با تعامل و هم افزایی مردم و مسوولان پیشگیری از شیوع اعتیاد در جامعه ایجاد شود.

مسوول بهداشت و درمان زندان های استان مرکزی با تاکید بر نیاز معتادان و بهبودیافتگان مواد مخدر به حرفه آموزی و اشتغال، گفت: در اداره کل زندان های استان مرکزی زمینه برای حرفه آموزی و سپس اشتغال این افراد پیگیری می شود.

مجتبی دهقان با اشاره به اینکه اکنون هزار و ۵۰۰ نفر از معتادان در مرحله درمان هستند، افزود: این افراد پس از ورود به زندان به طور ۱۰۰ درصد تحت درمان قرار می گیرند.

وی با تاکید بر اینکه این اداره کل با همکاری فنی و حرفه ای استان در ۳۶ رشته آموزش های لازم را به زندانیان ارائه می کند، گت: در ۹ ماهه اول سال جاری دو هزار و ۱۳۰ نفر در این کلاس ها شرکت کردند.

مسوول بهداشت و درمان زندان های استان مرکزی ادامه داد: از این تعداد هزار و ۸۲۳ نفر موفق به کسب گواهی مهارت شده و در کارگاه های زندان مشغول به فعالیت هستند.

دهقان اظهار کرد: اکنون ۸۴۵ نفر در کارگاه های فرش، نهالستان ها، بخش های مختلف کشاورزی مشغول به کار هستند، به طوری که اراک بزرگترین نهالستان غرب کشور را در بخش زندان ها دارا است.