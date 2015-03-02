به گزارش خبرگزاری مهر، داوود نعمتی در این دیدار در گفتگویی صمیمی جویای احوال وی شد و با ابلاغ سلام سرافراز برای سلامتی وی دعا كرد.

محمدعلی كشاورز نیز با قدردانی از حسن توجه مسئولان رسانه ملی، از صداوسیما خواست برای آشنایی مردم دنیا با فرهنگ مردم ایران تلاش كند. وی تأكید كرد: ما با فرهنگی چند هزارساله و دینی به بزرگی اسلام باید بكوشیم مردم دنیا را با مشاهیر و افتخاراتمان آشنا كنیم.

بازیگر سریال «پدر سالار» از كارهایش برای عرصه هنر سخن گفت و با یادآوری روزها و شب‌هایی كه سخت كار می‌كرد، افزود: با اینكه بازنشسته هستم بیست سال است كه با عشق و علاقه به صداوسیما می‌آیم و كار می‌كنم.

خالق نقش‌های ماندگار در تلویزیون و سینما به هنرمندان جوان توصیه كرد به نقاط مختلف ایران سفر كنند و با فرهنگ جای جای این سرزمین آشنا شوند تا بتوانند نقش همان مردم را با همان فرهنگ بازی كنند.

محمد علی كشاورز از علاقه ایرانیان به هنر نمایش و موسیقی و اهمیت كار در این دو عرصه سخن گفت و از فعالان این عرصه ها خواست تا بیشتر در این زمینه كار كنند.

وی سپس به نقش صداوسیما در زندگی روزمره مردم اشاره كرد و گفت: امروز مردم با تلویزیون و رادیو زندگی می‌كنند، روضه هایشان را از صدا و سیما گوش می‌كنند و مناسبت‌های شادشان را پای همین برنامه‌ها می‌گذرانند. ما باید برنامه‌های شاد و مناسبی برای مردم بسازیم تا آن‌ها بتوانند شادابتر و سرزنده‌تر برای این كشور كار كنند.

این هنرمند پیشكسوت از جوانان خواست برای اعتلای ادبیات كشورمان بكوشند و فقط به آشنایی چند غزل از حافظ وسعدی بسنده نكرده بلكه با تحقیق و پژوهش بیشتر در این زمینه این ادبیات كهن را به مردم سراسر دنیا معرفی كنند.

وی در پایان ضمن آرزوی سلامتی برای مردم و اهالی فرهنگ و هنر از توجه رئیس رسانه ملی و همكارانش به سلامتی او و تقبل هزینه های درمانی او تشكر كرد.