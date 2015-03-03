به رغم پیشرفت هنوز راهی طولانی تا توافق مانده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، «جان کری» در کنفرانسی خبری در ژنو گفت: در مذاکرات هسته‌ ای با ایران پیشرفت‌ هایی حاصل آمده، اما هنوز راهی طولانی برای دسترسی به توافق در پیش است و زمان نیز به سرعت می‌ گذرد.

وزیر امور خارجه آمریکا همچنین درباره افشای گزینشی اطلاعات مربوط به مذاکرات هسته‌ ای هشدار داد و تاکید کرد که این امر دستیابی به توافق هسته‌ ای با ایران را دشوارتر می‌ سازد.

در همین حال «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه ایران، در ژنو عنوان کرد که اگر ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی اراده سیاسی کافی برای حل و فصل مناقشه داشته باشند و با لغو تحریم‌ ها موافقت کنند می‌ توان همین هفته درباره توافق هسته‌ ای به جمع‌ بندی رسید.

وزیر خارجه ایران اظهار داشت: طرف‌های ما در مذاکره، به‌ویژه کشورهای غربی و ایالات متحده، یک بار برای همیشه سعی کنند بفهمند که جمع تحریم و توافق سازگار نیست. اگر آنها خواهان توافق هستند، تحریم‌ها باید کنار گذاشته شوند. ما معتقدیم که همه تحریم‌ها باید لغو شود.

دور جدید مذاکرات هسته ای ایران از عصر روز گذشته در شهر مونترو سوئیس آغاز شده است.