به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن اسدی صبح دوشنبه در نشست شورای معاونین شهرداری شیراز، نظم و انضباط شهری را یکی از وظایف اصلی شهرداری و خط قرمز مدیریت شهری دانست و گفت: بیانضباطی شهری و برهمزدن نظم شهر هرگز قابلقبول نیست.
وی افزود: متأسفانه سد معبر و بارفروشیهای غیرمجاز چهره شهر را نازیبا کردهاند و تصرف پیادهروها توسط برخی مغازهداران نیز تحت هیچ شرایطی پذیرفتنی نخواهد بود.
شهردار شیراز با اشاره به برگزاری جلساتی با پلیس و مقامات قضایی برای حل این معضلات، خواستار تدوین برنامهای زمانبندیشده برای بهبود وضعیت در مناطق مختلف شهر شد و گفت: مناطق باید با اجرای برنامهای عملیاتی و ساماندهی وضعیت موجود، از بروز بینظمی در دیدرس شهروندان جلوگیری کنند.
ضرورت بهرهگیری از فناوریهای نوین در مدیریت ترافیک
اسدی همچنین به موضوع ترافیک و اقدامات انجامشده در این حوزه اشاره کرد و افزود: اجرای پروژههایی همچون بزرگراه شهید استوار، تقاطعهای غیرهمسطح و زیرگذرها در کاهش مشکلات ترافیکی مؤثر بوده و اگر این اقدامات انجام نمیشد، وضعیت ترافیک امروز بسیار اسفناک بود.
وی در عین حال بر ضرورت بهرهگیری از روشهای نوین و فناوریهای روز برای مدیریت ترافیک و ساماندهی دستفروشان تأکید کرد.
شهردار شیراز همچنین با اشاره به تخلفات ساختمانی، بهویژه ساختوسازهای غیرمجاز در باغات، گفت: مدیریت شهری حامی مدیران و کارکنانی است که برای برقراری نظم در شهر تلاش میکنند و در این مسیر حتی هزینه میدهند و برخورد با تخلفات نیز باید بدون اغماض دنبال شود.
اسدی در ادامه بر نقش سازمان مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی در تأمین معیشت مردم و کاهش واسطهگری تأکید کرد و خواستار فعالیت جهادی این مجموعه برای افزایش رفاه شهروندان شد.
وی همچنین فرهنگسازی و بهرهگیری از ظرفیت رسانهها را در حل مشکلات شهری مؤثر دانست و گفت: اگر تبیین درستی از چرایی برخورد با سد معبر و سایر ناهنجاریهای شهری صورت گیرد، بخش قابلتوجهی از مشکلات برطرف خواهد شد.
شهردار شیراز در پایان بر تقویت رویکرد محلهمحوری و استفاده از ظرفیت بانوان در مدیریت شهری تأکید کرد و نقش خانواده و زنان را با توجه به کاهش نرخ باروری در کشور، در این عرصه حیاتی دانست.
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