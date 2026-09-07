نوری: تعیین تکلیف کارخانه پسماند بجنورد ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری پیش از ظهر دوشنبهدر نشست با شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد در سالن جلسات استانداری خراسان رضوی با تأکید بر حرکت مدیریت شهری در مسیر منافع مردم، خواستار شفافسازی در پروژههای شهری و پاسخگویی مسئولان به ابهامات و دغدغههای شهروندان شد.
وی با تأکید بر ضرورت پاسخگویی مسئولان شهری به ابهامات مردم در اجرای پروژههای عمرانی گفت: سیاست کلی مدیریت استان، حمایت از شهرداران و شوراهای اسلامی شهر است، اما تضییع حقوق مردم قابل پذیرش نیست و همه اقدامات باید در راستای منافع مردم انجام شود.
استاندار خراسان شمالی اظهار داشت: زمانی که یک پروژه عمرانی در حوزه مدیریت شهری آغاز میشود، مسئولان باید نسبت به ابهامات و دغدغههای مردم پاسخگو باشند و موضوعات را برای افکار عمومی شفاف کنند.
نوری با اشاره به پروژه زیرگذر میدان خرمشهر بجنورد افزود: این پروژه قطعاً اقدامی ماندگار خواهد بود و هر مسئول در هر جایگاهی که قرار دارد، باید بهگونهای عمل کند که ردپایی از اقدامات مثبت او در شهر باقی بماند و در حافظه تاریخی مردم ثبت شود.
وی اجرای بیمارستان مادر و کودک را نیز از پروژههای مهم و ماندگار مرکز خراسان شمالی دانست و گفت: مردم این پروژه را فراموش نخواهند کرد؛ چراکه هم یک نیاز اساسی شهر است، هم گرهگشا و هم برای مرکز استان حیاتی است.
استاندار خراسان شمالی با بیان اینکه مرکز استان مورد غفلت مدیریت استان قرار نگرفته است، اظهار داشت: شهرک سوغات نیز از نیازهای بجنورد است و میتواند در معرفی ظرفیتها و چهره استان به گردشگران نقش مؤثری داشته باشد.
نوری بر توجه بیشتر به اوقات فراغت جوانان تأکید کرد و گفت: در برنامهریزیهای شهری باید موضوع جوانان و ایجاد فضاهای مناسب برای اوقات فراغت آنان با جدیت بیشتری مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه رسالت اصلی شورا نظارت است، افزود: طرح جامع و تفصیلی باید مبنای تصمیمگیری و اقدامات شورا و مدیریت شهری قرار گیرد.
استاندار خراسان شمالی همچنین بر توجه بیشتر به مناطق حاشیه شهر تأکید کرد و گفت: اگرچه از این مناطق بازدید داشتهام، اما نیازمند توجه بیشتری هستند؛ چراکه کمبودها و نداشتههای این مناطق زیاد است و باید در برنامهریزیهای شهری مورد توجه جدی قرار گیرند.
نوری در ادامه خواستار استفاده از الگوهای موفق برای اجرای پروژههای مشارکتی شد و گفت: باید به دنبال سرمایهگذاران برویم و آنان را برای حضور در پروژههای شهری تشویق کنیم. با شفافسازی، ارائه بستههای تشویقی و استفاده از مدلهای موفق میتوان زمینه اجرای پروژههای فاخر و ماندگار را فراهم کرد.
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