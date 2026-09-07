اثرگذاری حضور مردم در خیابان کمتر از میدان نظامی و دیپلماسی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام احمدرضا غلامی ظهر امروز دوشنبه در جلسه هماهنگی تجلیل از خادمان و میدانداران تجمعات مردمی که در دفتر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی لرستان برگزار شد، اظهار داشت: حضور پرشور، مداوم و معنادار مردم در مدت شش ماه گذشته حیرت جهانیان را برانگیخت و به گواه بسیاری از تحلیلگران سیاسی، این موج حمایت قاطع مردمی در تمام نظامهای سیاسی عصر حاضر بیهمتا است.
وی افزود: اثرگذاری راهبردی حضور مردم در میدان دفاع از کشور بدون شک کمتر از میدان نظامی و دیپلماسی نیست و چهبسا در مقابله با جنگهای روانی و شناختی دشمن از جایگاهی ویژهتر و مهمتر برخوردار باشد.
سرپرست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی لرستان با اشاره بهضرورت تقدیر از این مردم بعثت یافته، گفت: تمام دستگاههای اجرایی و فرهنگی استان باید با برنامهریزی مناسب ضمن همراهی با مردم در تداوم اجتماعات شبانه با معرفی میدانداران و افراد کارآمد در میان اقشار مختلف که نقشمحوری در مدیریت تجمعات داشتهاند، زمینه تجلیل از این عزیزان را فراهم کنند.
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