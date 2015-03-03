به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سپاه قائم آل محمد(عج) استان سمنان، جانشین سپاه قائم آل محمد(عج) استان سمنان، گفت: آیین بزرگداشت شهدای گمنام شهر کلاته‌رودبار دامغان ۱۸ اردیبهشت ماه سال آینده در اجلاسیه ۳ هزار شهید استان سمنان برگزار خواهد شد.

اسحاق هراسانیان اظهار کرد: اجلاسیه بزرگ سه هزار شهید استان سمنان در نیمه دوم اردیبهشت ماه در سمنان برگزار می شود و بر همین اساس هماهنگی‌ها و برنامه‌ریزی‌های متعددی در خصوص اجرای هر چه بهتر و با شکوه برگزار شدن این اجلاسیه استانی طی از ابتدای سال صورت گرفته است.

وی ضمن تقدیر از تلاش تمامی دست اندرکاران در اجرا و برگزاری یادواره‌ها و اجلاسیه های شهرستانی در سراسر استان اظهار کرد: همگان مدیون خون شهدا هستیم و امنیت و آزادی امروزمان حاصل رشادت و جانفشانی و تحمل سختی‌های دوران سخت دفاع مقدس رزمندگان همان جوانان و نوجوانان دلیرمرد میهن اسلامیمان هستیم.

هراسانیان در ادامه با اشاره به موافقت‌های حاصله جهت تدفین و تشییع سه شهید گمنام در کلاته رودبار دامغان گفت: با توجه به پیگیری سردار باقرزاده مسئول گروه تفحص شهدا و جانمایی صورت گرفته توسط ایشان در ورودی کلاته رودبار همزمان با برگزاری اجلاسیه دامغان که اواخر بهمن ماه برگزار شد، مقرر شد این شهدا این شهر را معطر و مزین به حضور خود کنند.

برگزاری نشست عقیدتی سیاسی همسران کارکنان فرماندهی انتظامی استان سمنان

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه قائم آل محمد(عج) استان سمنان در نشست عقیدتی سیاسی همسران کارکنان نیروی انتظامی که در سالن فجر این یگان برگزار شد، با تأکید بر تقویت باورهای دینی در جامعه گفت: اگر می‌خواهیم سبک زندگی اسلامی در جامعه ترویج شود؛ باید به خانه تکانی معنوی در خود باشیم.

حجت‌الاسلام محمود شکری با بیان اینکه بعد از شکل گیری انقلاب اسلامی دشمنان به هویت دینی نظام جمهوری اسلامی پی بردند، افزود: در هشت سال دفاع مقدس عده‌ای از جوانان و نوجوانان این مرز و بوم در برابر همه دنیا قرار گرفتند و اثبات کردند شیعه‌ بر سه پایه اساسی عاشورا، فرهنگ انتظار و ولایتمداری استوار است.

وی افزود: دشمنانی که از جنگ تحمیلی هشت ساله علیه این نظام مقدس طرفی نبستند، به همین دلیل درصدد جنگ با عقاید و باورها، و تهی سازی از درون علیه ملت ایران برآمده‌اند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه قائم آل محمد(عج) استان سمنان بیان کرد: انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی و تمدن اسلامی پنج مرحله ای است که اکنون در حال گذر از چهارمین مرحله آن یعنی جامعه اسلامی هستیم.

شکری سبک زندگی را زیرمجموعه جامعه اسلامی برشمرد و گفت: سبک زندگی اسلامی به معنای توجه اسلام به تمامی ابعاد زندگی بشریت یعنی توجه به خانواده، ارتباط زن و شوهر، ارتباط والدین با فرزندان، ارتباط فرزندان با والدین، ارتباط خانواده با جامعه و جامعه با خانواده است.

برگزاري ۶۵ ساعت آموزشی در قالب دوره تربیت و تعالی در سپاه شاهرود

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه شاهرود گفت: در سال ۹۳ بیش از ۶۵ ساعت آموزشی در قالب دوره تربیت و تعالی ناحیه ای ويژه فرمانده حوزه و پایگاه ها و شورای حوزه ها و رابطین نمایندگی ولی فقیه در حوزه و کانون های بسیج شاهرود برگزار شده است.

حجت الاسلام علی شریفی گفت: در سال ۹۳ با همکاری فرماندهی سپاه شاهرود سه مرحله دوره تربیت و تعالی ناحیه ای در قالب ۲۸ کلاس و ۶۵ ساعت آموزشی برگزار شده است.

وی افزود: این دوره های آموزشی در سرفصل های دشمن شناسی، مسائل سیاسی روز، زندگی امام راحل(سبک زندگی بنیانگذار انقلاب اسلامی) با حضور بیش از ۱۵۲۱نفر از بسیجیان برگزار شد.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه شاهرود تصریح کرد: در پایان این دوره های آموزشی با توجه به انجام سوالات و مسابقات به ۲۰ نفر از برگزیدگان خواهر و بردار هدایایی اهدا شده است.

رئيس جديد سازمان بسیج فرهنگیان شاهرود معرفي شد

مراسم تودیع و معارفه رئيس جديد سازمان بسیج فرهنگیان شاهرود با حضور مسئولان سپاه و آموزش و پرورش شهرستان شاهرود در سالن جلسات اداره آموزش و پرورش این شهرستان برگزار شد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان شاهرود در این مراسم با اشاره به نقش بسیج فرهنگیان در سطح شهرستان و کشور گفت: بسیج فرهنگیان نقش بسیار مهمی در سطح شهرستان و کشور دارد که باید این نقش مورد توجه و اهمیت ویژه قرار گیرد.

سیدحبیب الله میرابوالحسنی افزود: دشمن در صدد است چهره اسلام را خشن نشان دهد و گروه های تکفیری مانند داعش نمونه آن است.

وی خاطرنشان کرد: ما باید به عنوان بسیج فرهنگیان تربیت و آموزش را بر عهده بگیریم همانگونه که بر عهده ماست و در این مسیر تلاش مضاعفی را انجام دهیم تا دشمنان را ناکام بگذاریم.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان شاهرود با اشاره به افتخارات ملت ما در عرصه های مختلف پزشکی، نانو پزشکی، هسته ای، علمی و دفاعی اظهار کرد: باید بدانیم ما با شعار ما می توانیم و در شرایط تحریم این همه پیشرفت كرده ایم و باید به خود ببالیم و این افتخار و بالندگی و توان را در نسل های نوجوان و جوان نیز تزریق کنیم.

در این مراسم ولی الله غلامی به عنوان مسئول جدید بسیج فرهنگیان شاهرود معرفی و از زحمات عبدالحسین شعبانعلی در مدت تصدی این مسئولیت تقدیر شد.

گردهمایی پاسداران سپاه استان سمنان برگزار شد

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه قائم آل محمد(عج) استان سمنان در گردهمایی پاسداران سپاه استان سمنان به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت در سپاه گفت: تخلق به اخلاق و آداب اسلامی از اصول تربیت دینی است.

حجت‌الاسلام محمود شکری اظهار کرد: تربیت اسلامی و دینی در گرو متخلق شدن به اخلاق و مؤدب شدن به آداب اسلامی است.

وی صداقت و راستگویی و پرهیز از ریا و دروغگویی را از جمله صفاتی که انسان باید به آنها توجه کند، برشمرد و افزود: البته باید این صفات در انسان تبدیل به خلق شود آنهم خلق و اخلاقی باطنی چرا که اگر تبدیل به خلق نشود؛ مدت زمان تظاهر انسان به راستگویی بسیار کوتاه است.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه قائم آل محمد(عج) استان سمنان با بیان اینکه آداب اسلامی برون رفت اخلاق است، بیان کرد: اخلاق و فضایل اخلاقی باید در انسان درونی و باطنی شود و بر همین اساس است که صدرالمتألهین فرموده است «انسانها اگر چه به حسب ظاهر ماهیتی واحد دارند اما به حسب شکل باطنی کثیر الماهیت هستند».

برگزاری اردوهاي عملي آمادگي دفاعي در مدارس استان سمنان

سرمربي آمادگي دفاعي بسيج دانش آموزي استان سمنان از برگزاري اردوهاي عملي آمادگي دفاعي در سطح مدارس خبر داد و اظهار داشت: در راستاي تحقق بخشيدن به ارتش ۲۰ ميليوني و براي دفاع از دين و سرزمين ايران اسلامي و برنامه درسي آمادگي دفاعي مدارس هر ساله به همكاري و همفكري مشترك سپاه و آموزش و پرورش اجرا مي گردد.

عليرضا يونسيان افزود: اجراي آموزش هاي آمادگي دفاعي با دو رويكرد شامل رويكرد عام يعني فطرت گرايي توحيدي و رويكرد خاص به منظور كسب بصيرت و تفكر دفاعي انجام مي‌گيرد.

وی بيان كرد كرد: براساس منويات و فرمايشات رهبر معظم «انقلاب دفاع جزئي از هويت يك ملت زنده است، هر ملتي كه نتواند از خود دفاع بكند زنده نيست»؛ به همين منظور حوزه هاي مقاومت بسيج دانش آموزي استان اردوهاي عملي آمادگي دفاعي پسران و دختران را در مقطع دوم متوسطه و سوم هنرستان به مدت دو ماه اجرا كردند.

نشست بصیرتی فرهنگی واحد پوینده مبارزان بسطام برگزار شد

امام جمعه بسطام در نشست بصیرتی فرهنگی واحد پوینده مبارزان که با حضور بیش از ۲۰۰ دانش آموز در سالن اجتماعات دبیرستان دوره اول مبارزان شاهرود برگزار شد در سخنانی گفت: باید دانش آموز تراز انقلاب اسلامی خود را مجهز به سلاح تحصیل و تهذیب کند.

حجت‌الاسلام علی رضوی نسب با اشاره به منویات رهبر انقلاب به جوانان اظهار کرد: رهبر انقلاب اسلامی به عنوان عمود خیمه انقلاب و پرچم دار اسلام ناب راهبرد و خط مشی انقلاب و جامعه را تبیین می کنند و ایشان در سخنان خود به بیان خواسته های انقلاب از اقشار مختلف جامعه می پردازند.

وی افزود: رهبر انقلاب از دانش آموزان این میهن اسلامی سه موضوع را مطالبه دارند که (تحصیل، تهذیب و ورزش) است که البته بصیرت نیز بدان اضافه شده است که باید دانش آموز تراز انقلاب اسلامی در این موارد خود را مسلح کند.

امام جمعه بسطام با اشاره به پیشرفت های علمی کشور در زمینه های مختلف بیان کرد: تاکید بر تحصیل از سوی رهبر انقلاب تلاش برای رسیدن به قله های علمی جهانی است و دلیل آن این است که علم سبب پیشرفت و تعالی می شود.