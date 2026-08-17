به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا یونسیان در جلسه شورای فرهنگ عمومی شاهرود که در محل فرمانداری شهرستان برگزار شد، با اشاره به اهمیت فرهنگسازی در جامعه اظهار کرد: در مسیر فرهنگسازی نباید از اصل دین غافل شد، چرا که دین تنها یک باور نیست، بلکه چارچوبی است که میتواند مسیر صحیح زندگی را به جوانان نشان دهد و از انحرافات فکری و رفتاری آنان جلوگیری کند.
وی با اشاره به تغییرات ایجادشده در سبک پوشش برخی نوجوانان و جوانان افزود: در سالهای اخیر شاهد تغییراتی در سبک لباس پوشیدن برخی جوانان هستیم و باید مراقب باشیم الگوهای نامتناسب با ارزشهای اسلامی جایگزین پوشش شایسته نشود.
رئیس شورای اسلامی شهر شاهرود همچنین بر ضرورت توجه به عفاف و حجاب تأکید کرد و رعایت موازین شرعی و اخلاقی در پوشش را مورد توجه قرار داد.
یونسیان، نگاه ویژه و مسئولانه خانواده به فرزندان را یکی از عوامل مهم در حل مسائل فرهنگی دانست و تصریح کرد: تربیت صحیح فرزندان نیازمند نظارت مستمر، محبتآمیز و در عین حال قاطعانه والدین است.
رئیس کمیسیون ورزش، جوانان و نخبگان شورای اسلامی شهر شاهرود ادامه داد: والدین نباید تنها به تأمین نیازهای مادی فرزندان بسنده کنند، بلکه باید به عنوان نخستین و مهمترین مربی، نقش هدایتگری خود را ایفا کنند.
وی همچنین استفاده نادرست از تلفن همراه و فضای مجازی را از دیگر چالشهای تربیتی عصر حاضر برشمرد و گفت: گسترش فضای مجازی میتواند بر روابط عاطفی میان اعضای خانواده تأثیر بگذارد و فرزندان را در معرض برخی آسیبهای فرهنگی و اخلاقی قرار دهد؛ بنابراین لازم است نحوه استفاده از فناوری در خانوادهها به صورت هوشمندانه مدیریت شود.
یونسیان در پایان بر ضرورت همکاری و همافزایی نهادهای فرهنگی، خانوادهها و مسئولان شهرستان برای فراهم کردن محیطی سالم و مناسب برای تربیت نسل جوان و تقویت ارزشهای دینی و اخلاقی تأکید کرد.
نظر شما