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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۲۰

تأکید رئیس شورای شهر شاهرود بر نقش خانواده در کاهش آسیب‌های فرهنگی

تأکید رئیس شورای شهر شاهرود بر نقش خانواده در کاهش آسیب‌های فرهنگی

شاهرود- رئیس شورای اسلامی شهر شاهرود با تبیین چالش‌های پیش روی نسل جوان، بر ضرورت توجه به مبانی اعتقادی، تقویت بنیان‌های دینی و ایفای نقش مسئولانه خانواده‌ها در تربیت فرزندان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا یونسیان در جلسه شورای فرهنگ عمومی شاهرود که در محل فرمانداری شهرستان برگزار شد، با اشاره به اهمیت فرهنگ‌سازی در جامعه اظهار کرد: در مسیر فرهنگ‌سازی نباید از اصل دین غافل شد، چرا که دین تنها یک باور نیست، بلکه چارچوبی است که می‌تواند مسیر صحیح زندگی را به جوانان نشان دهد و از انحرافات فکری و رفتاری آنان جلوگیری کند.

وی با اشاره به تغییرات ایجادشده در سبک پوشش برخی نوجوانان و جوانان افزود: در سال‌های اخیر شاهد تغییراتی در سبک لباس پوشیدن برخی جوانان هستیم و باید مراقب باشیم الگوهای نامتناسب با ارزش‌های اسلامی جایگزین پوشش شایسته نشود.

رئیس شورای اسلامی شهر شاهرود همچنین بر ضرورت توجه به عفاف و حجاب تأکید کرد و رعایت موازین شرعی و اخلاقی در پوشش را مورد توجه قرار داد.

یونسیان، نگاه ویژه و مسئولانه خانواده به فرزندان را یکی از عوامل مهم در حل مسائل فرهنگی دانست و تصریح کرد: تربیت صحیح فرزندان نیازمند نظارت مستمر، محبت‌آمیز و در عین حال قاطعانه والدین است.

رئیس کمیسیون ورزش، جوانان و نخبگان شورای اسلامی شهر شاهرود ادامه داد: والدین نباید تنها به تأمین نیازهای مادی فرزندان بسنده کنند، بلکه باید به عنوان نخستین و مهم‌ترین مربی، نقش هدایتگری خود را ایفا کنند.

وی همچنین استفاده نادرست از تلفن همراه و فضای مجازی را از دیگر چالش‌های تربیتی عصر حاضر برشمرد و گفت: گسترش فضای مجازی می‌تواند بر روابط عاطفی میان اعضای خانواده تأثیر بگذارد و فرزندان را در معرض برخی آسیب‌های فرهنگی و اخلاقی قرار دهد؛ بنابراین لازم است نحوه استفاده از فناوری در خانواده‌ها به صورت هوشمندانه مدیریت شود.

یونسیان در پایان بر ضرورت همکاری و هم‌افزایی نهادهای فرهنگی، خانواده‌ها و مسئولان شهرستان برای فراهم کردن محیطی سالم و مناسب برای تربیت نسل جوان و تقویت ارزش‌های دینی و اخلاقی تأکید کرد.

کد مطلب 6919385

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