به گزارش خبرنگار مهر، محمد شفیع موذنی با اشاره به ورود به دهمین سال راه اندازی و آغاز بهره برداری از پالایشگاه های فاز ۴ و ۵ پارس جنوبی، گفت: هم اکنونمیزان اتلاف گاز در مشعل‌های این پالایشگاه ها به حداقل کاهش یافته و حتی خاموش شده است.

سرپرست پالایشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی با اعلام اینکه میزان مجاز طراحی مشعل گاز در پالایشگاه سوم پارس جنوبی روزانه ۶۹۰ هزار مترمکعب است، تصریح کرد: با انجام روش های جدید اصلاحی و تغییرات فرآیندی در پالایشگاه میزان اتلاف گاز در مشعل‌ها به ۳۰۰ هزار مترمکعب در روز کاهش یافته است.

این مقام مسئول با بیان اینکه هدف نهایی کاهش اتلاف روزانه گاز در مشعل‌های پالایشگاه چهارم پارس جنوبی به ۱۵۰ هزار مترمکعب است، اظهار داشت: این در حالی است که در اسفند ماه سال جاری رکورد کاهش اتلاف گاز در مشعل های پارس جنوبی به ۱۰۰ هزار مترمکعب در روز کاهش یافته است.

وی با اشاره به تبدیل گازهای اتلاف شده در مشعل های پالایشگاه به محصولات جدید گازی، تاکید کرد: در کنار خاموش کردن مشعل های گاز، با مجموعه اقداماتی ضریب اطمینان فعالیت واحدهای فرآیندی این پالایشگاه به به ۱۰۰ درصدی در سال جاری افزایش یافته است.

شفیع موذنی همچنین از افزایش ظرفیت تولید محصولات مختلف گازی در پالایشگاه های ۴ و ۵ پارس جنوبی از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و یادآور شد: از این رو ضریت تولید اتان به عنوان خوراک صنایع پتروشیمی به بیش از ۷۵۰ هزار تن افزایش یافته است.

این مقام مسئول در شرکت ملی گاز با بیان اینکه تولید روزانه گاز مایع شامل گازهای پروپان و بوتان هم در سال جاری به سه هزار و۲۰۰ تن افزایش یافته است، تبیین کرد: با افزایش تولید حصولات گازی ذخیره سازی این فرآورده ها در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از ۱۰ درصد افزایش را نشان می دهد.