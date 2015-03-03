صالحی و مونیز گفتگو کردند/ مذاکرات کارشناسی همزمان با رایزنی وزرا

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مذاکرات هسته ای ایران و آمریکا در شهر مونترو سوئیس، علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی و ارنست مونیز، وزیر انرژی آمریکا صبح امروز یک دور مذاکرات دو جانبه داشتند.

بر اساس این گزارش مونیز و صالحی روز گذشته نیز پیش از آغاز مذاکرات وزرای خارجه یک دور گفتگوهای دو جانبه داشتند.

این گفتگوها در راستای موضوعات فنی مربوط به مذاکرات هسته ای بوده است. در هفته گذشته نیز در جریان مذاکرات در مونیز صالحی و مونیز سه دور مذاکرات فنی دو جانبه داشتند. گفته می شود طرفین در مباحث فنی پیشرفت خوبی داشته اند.

همچنین مذاکرات کارشناسی بین کارشناسان ایران و آمریکا نیز همزمان با مذاکرات در سطح وزرا و معاونان در جریان است.

بر اساس آنچه وزیر امور خارجه کشورمان بر آن تأکید داشته است یکی از مهمترین مباحث در این دور از مذاکرات رفع کامل تحریم هاست.

ظریف امروز گفت: جمهورى اسلامى ايران با صداقت وارد مذاكره شده و تا دستيابى به حقوق هسته اى مردم ايران به اين مذاكرات ادامه خواهد داد و تسليم زياده خواهي ها و مواضع غیر منطقی طرف مقابل نخواهد شد.

وزیر امور خارجه در گفتگوی دیگری نیز این نکته را مطرح کرد که مذاکرات این دور فرصت مناسبی است تا دو وزیر درباره موضوعات سیاسی به ویژه نحوه رفع فوری تحریم ها گفتگو کنند.