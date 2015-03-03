به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای اجرای این تفاهم‌نامه همکاری تاکنون فعالیتهای زیر انجام شده است چاپ ۵ عنوان کتاب «سمت» در تیراژ ۵۰۵۵ نسخه با آرم مشترک و تحویل به وزارت آموزش عالی عراق، برگزاری دوره دانش‌افزایی برای استادان زبان فارسی دانشگاههای عراق، ارسال ۹۲ عنوان از کتابهای ESP «سمت» در تیراژ ۱۱۹۸۱ نسخه به عراق برای استفاده در دانشگاههای آن، ارسال ۱۰ عنوان از کتب «سمت» پس از ترجمه به وزارت آموزش عالی عراق برای تأیید، اهدای ۶۵۰ عنوان از کتب «سمت» در ۱۰۵۰ نسخه به وزارت آموزش عالی عراق، ۲۰ عنوان دیگر از کتب «سمت» در دست ترجمه است.

در نشست مشترک دکتر غسان حمید عبدالمجید، معاون وزیر آموزش عالی عراق و هیأت همراه و دکتر احمد احمدی، رئیس سازمان «سمت» و معاونان وی به بحث و تبادل نظر برای گسترش همکاریهای دوسویه پرداختند.

دکتر احمد احمدی، رئیس «سمت»، ضمن ابراز خرسندی از فعال شدن تداوم همکاریها با عراق گفت: خدا را سپاس می‌گویم که بعد از دوران دل‌آزاری که گذشت، دو کشور به برادری و همجواری خودشان بازگشتند. برای دو کشوری که قرنها در کنار هم زیسته‌اند، این داستان سیاسی جنگ، مسئله بسیار تعجب‌آوری بود که بعدها معلوم شد عامل اصلی این جنگ سعودیها و امریکا و صهیونیسم بوده‌اند. من به نمایندگی از ملت ایران به شما می‌گویم که ایران وطن شماست! ان‌شاءلله بتوانیم همکاریهایی که آغاز شده است را به بهترین نحو به سرانجام برسانیم.

سپس دکتر غسان حمید عبدالمجید، مدیر کل پژوهش و تحول علمی وزارت آموزش عالی عراق، گفت: با اينكه اولين‌‌بار است به ايران مي‌آیم ولي حرفهاي بسيار خوشحال‌كننده‌ای مي‌شنوم. ما قصد داریم علاوه بر ادامه همکاریهای پیشین، همکاریهای جدیدی نیز داشته باشیم. هم‌اکنون نیز ۱۳ کمیته تخصصی در وزارت آموزش عالی عراق داریم که کار در زمینه علوم اسلامی را آغاز کرده‌اند. شایسته است که در زمینه علوم اسلامی هم تألیف مشترک داشته باشیم.

در ادامه دکتر ابوالقاسمی، عضو شورای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی امور بین‌الملل «سمت»، گفت: امیدوارم در دور جدید گامهای بلندتری برداریم. این مجموعه سی سال کار تخصصی در حوزه کتابهای درسی دانشگاهی کرده است و بیش از دو هزار عنوان کتاب طبع کرده و در اختیار دانشگاهیان قرار داده است که نزدیک به ۳۵ رشته دانشگاهی را پوشش می‌دهد. این گنجی است و تمام کلیدهای این گنج در اختیار شماست و ما هیچ محدودیتی برای انتقال این تجربه سی ساله به عراق نداریم.

وی با اشاره به فعالیتهای بین‌المللی سازمان، افزود: ده سال قبل و در حکومت طالبان ۷۰۰ عنوان کتاب «سمت» را به افغانستان فرستادیم. ۶ ماه این کتابها در گمرک ماند و با نگاه بسیار افراطی بررسی شد، ولی حتی یک مورد مبحث اختلاف در ادیان و مذاهب در آنها پیدا نشد.

ابوالقاسمی گفت: تجربه ما این است که کار دانشگاهی را صرفاً با رویکرد علمی انجام دهیم. علم یک سرمایه انسانی است و در اختیار و انحصار هیچ قوم، گروه یا مذهبی نیست. عزیزان اهل سنت در امور تألیف مشترک، طرف اول همکاری برای ما هستند.

وی رابطه بین ایران و عراق را بی‌نظیر خواند و گفت: ما به همکاری با شما افتخار می‌کنیم. عراق دارای ظرفیتهای علمی بسیار بالایی است و بیش از هزار مؤلف دانشگاهی دارد که صاحب قلم هستند؛ ولی متأسفانه بجای کشور خود، برای کشورهای دیگر مانند اردن و .. کتاب می‌نویسند. این ظرفیت بزرگ موجود باید در یکجا جمع شود.

دکتر عامر حسن فیاض، رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه النهرین، شرایط همکاری فرهنگی بین دو کشور را بسیار مناسب خواند و گفت: با وجود تمام سختیهایی که برای ارتباط دو کشور وجود داشت، بسیاری از امور آسان شده است. در زمینه همکاریهای مشترک، درخت آن در مراحل پیشین کاشته شده است و هم‌اکنون وقت چیدن میوه‌هاست. یک حقیقت وجود دارد و آن این است که دكتر احمدي با ما همكاري خوبي داشته‌ و با حسن نیتی که داشت توانست اين همكاريهای خوب را بین دو کشور ایجاد کند.

در ادامه، دکتر کاظم کریم رضا الجابری، رئیس دانشکده تربیت ابن‌رشد دانشگاه بغداد، اظهار داشت: خوشحالم عضو گروه اعزامی به ايران هستم. به شما اميد مي‌دهم كه اين گروه امتداد گروه سابق است و بهتر و پرنشاط‌تر از آن كار خواهد كرد. علاقه بين دو كشور، خوني و تاريخي است و در عمق تاريخ وجود دارد. عراق كشوري است كه همواره مورد تهديد، هجوم و ویرانی قرار گرفته است. به تازگي نیز آثار موزه موصل و كتابخانه مركزی آن به آتش كشيده شده است.

دكتر زاهده احمد دخيل، رایزن فرهنگی ایران و عراق، «سمت» را گنجینه‌ای دانست که عراق موفق به کشف آن شده است و افزود: دکتر شهرستانی، وزیر آموزش عالی عراق، به من توصيه كرده‌اند كه شخصاً امور همكاري با «سمت» را پيگيري كنم و هر مانعي که از سوي ما باشد، برطرف ‌كنيم.

دکتر عمر مجبل المطلبی مدیر کل انتشارات و ترجمه دانشگاهی وابسته به وزارت آموزش عالی عراق، دکتر ولید عبدالحمید خلف رئیس دانشکده فقه دانشگاه کوفه، انس سامی عبدالفور مسئول شعبه تألیف و نشر بخش امور علمی اداره پژوهش و تحول علمی وزارت آموزش عالی عراق، طاهایی کارشناس رایزنی ایران در بغداد و عمار شرعیات مسئول دانشجویان عراقی در وابستگی فرهنگی، از دیگر مهمانان «سمت» بودند.

دکتر مهراب صادق‌نیا معاون امور بین‌الملل «سمت»، دکتر مسعود فکری رئیس مرکز تحقیق «سمت»، دکتر سعیدی معاون اجرایی سازمان، دکتر هاجری معاون پژوهشی «سمت»، دکتر سیمین عارفی مدیر واحد ترجمه سازمان، هاشمی مدیر روابط عمومی «سمت» و ایرجی مدیر حراست سازمان و مصطفی امیدی از سازمان فرهنگ و ارتباطات، از دیگر حاضران در جلسه بودند.