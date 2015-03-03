یک قندان انقدر ترس ندارد/ مخالفان دولت به نفع خودشان مصادره نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، علی ملاقلی پور کارگردان جوان سینما که پس از سال‌ها دستیاری در این عرصه نخستین تجربه فیلمسازی خود را با فیلم «قندون جهیزیه» به تهیه کنندگی سعید سعدی کسب کرده است و توفیق حضور این فیلم در سی و سومین جشنواره فیلم فجر را نیز نداشت در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده است از اکران نشدن این فیلم در برنامه نورزوی سینماها گله کرد.

علی ملاقلی پور شرح گله و درخواست خود از مسئولان را به شرح زیر آورده است:

به نام خدا

با سلا م خدمت ...؟؟؟ یک نفر مسوول اگر یافت شود

نمی دانم چه کسی مسئول است اصلا مسئول و مسئولیت پذیری وجود دارد یا همه آن شده سیاست الرابطون الرابطون! و هرکسی رابطه دارد مقرب تر است.

اینجانب علی ملاقلی پور فیلم اجتماعی ای از سختی ها و مشکلاتی که همه با هم کشیده و می کشیم، ساخته ام اما چون می دانم جامعه و مردم خسته و زخم خورده این روزها احتیاج به امید دارند پس به سمت امید رفتم و خیال کردم دولت امید هم دوستش دارد! پس قصه ای تعریف کردم در عین زندگی سخت و دشوار روزگارمان اما شاد و شیرین.

می دانستم نیاز به اتحاد و همدلی است. می دانستم برای عبور از تمام مشکلات باید امیدوار بود و باید از خودمان دفاع کنیم، از بخش خصوصی، از اقتصاد و فرهنگ مان تا شاید راه نجات کشور و مردم عزیزم باشد و بر این باور که این دولت ما را می شنود اما تا به امروز هر چه بوده بی توجهی و بایکوت «قندون جهیزیه» بوده است. نمی دانم یک قندان اینقدر ترسناک است؟

خدمت وزیر ارشاد محترم، رییس سازمان سینمایی، دبیر جشنواره فیلم فجر و اعضای شورای صنفی نمایش که شنیدیم اعتراض نکن فایده ندارد! سلام.

خدمت مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی که گفت فیلمنامه ات خوب است و حرف های خوبی دارد فقط چند نکته اش را عوض کن تا ما هم از فیلمت حمایت کنیم هم سلام عرض می کنم.

آقای طباطبایی و آقای رزاق کریمی یک هفته بعد فیلمنامه تغییر داده را خدمت مرکزتان ارائه دادم و خوب ما را سنگ قلاب کردید و حتی جواب تلفن آقای سعدی تهیه کننده را هم ندادید. خب یک نه می گفتید خودتان را راحت می کردید. ما هم که سر آخر با هزینه های شخصی و بخش خصوصی فیلممان را ساختیم.

خدمت هیات انتخاب جشنواره فیلم فجر هم سلام عرض می کنم که «قندون جهیزیه» را از جشنواره به بیرون پرت کردند. بفرمایید کامتان را شیرین کنید. نترسید دستتان را در «قندون جهیزیه» برده و کمی قند و شکلات بردارید و اینقدر از سینمای قصه گو نترسید و عصبانی نباشید.

کلیه مسوولان سلام.

همین چند هفته پیش گفتید حمایت ویژه ای از فیلم های که بیرون از جشنواره مانده اند می کنیم اما کدام حمایت؟ این هم از اکران عید، الوعده وفا ... ما کجایش هستیم؟

مگر می شود تهیه کننده ای سی فیلم تهیه و تولید کرده باشد ولی هیچگاه اکران عید یا حتی عید فطر را به هیچکدام از فیلم‌هایش ندهند؟ پس واقعیت است همه اش ارتباط بازی است و وعده های مسئولان پوچ و تو خالیست؟

خدا را شکر که این فیلم را با سعید سعدی ساختم که اهل پارتی بازی نیست و به سلامت در سینما معروف است پس با تمام انرژی از حق «قندون جهیزیه» و تهیه کننده و سرمایه گذاران فیلمم دفاع می کنم و در بهترین شرایط آن را اکران خواهیم کرد و مطمئنا جزو پر بیننده ترین فیلم های سال خواهیم بود و از امروز هر بی عدالتی را در بلندگوها فریاد خواهم زد چون صبر هم اندازه ای دارد.

البته اضافه کنم این بحث درون خانواده سینما است و شیپورچی های دولت قبل به نفع خودشان مصادره نکنند که یک تار موی این وزارت ارشاد کم توان را با مخالفان سینما عوض نمی کنم و می دانم که در دولت آنها حتی نمی توانستم پروانه ساخت «قندون جهیزیه» را بگیرم ولی امید که رییس جمهور عزیزمان جوانان این مرز و بوم را ببینند چراکه با حضور و ظهورشان در دل خیلی ها کورسوی ملتهبی از امید زنده شد پس نگذارند که آن خاموش شود چرا که با این روند به زودی این روزنه خاموش می شود.