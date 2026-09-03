به گزارش خبرنگار مهر، پیمان فلسفی ظهر پنجشنبه در آیین امضای تفاهمنامه همکاری میان یک شرکت دانشبنیان و اتحادیه دامداران قم اظهار کرد: دانشبنیان شدن کشاورزی و دامپروری از الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی است و استفاده از ظرفیت علم و فناوری باید در مسیر افزایش بهرهوری و تقویت تولید داخلی قرار گیرد.
وی افزود: انتقال جنین از فناوریهای مؤثر در تکثیر دامهای دارای صفات ژنتیکی مطلوب است و بهکارگیری آن میتواند روند اصلاح نژاد گلهها را سرعت بخشیده و زمینه ارتقای کیفیت دامهای تولیدی را فراهم کند.
رئیس فراکسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به محدودیتهای موجود در واردات نژادهای برتر دام، توسعه این فناوری و استفاده از توان شرکتهای دانشبنیان میتواند ظرفیت داخلی برای تولید دامهای باکیفیت را افزایش دهد و بخشی از نیاز این بخش را از داخل کشور تأمین کند.
فلسفی با اشاره به ظرفیت اقتصادی توسعه تولیدات دامی گفت: افزایش تولید فرآوردههایی مانند گوشت، شیر و محصولات لبنی علاوه بر تأمین نیاز داخلی، میتواند زمینه توسعه صادرات و افزایش ارزآوری این بخش را نیز فراهم کند.
فناوری، تولید دام را اقتصادیتر میکند
وی با تأکید بر ضرورت پیوند میان دانش و تولید اظهار کرد: همکاری شرکتهای دانشبنیان با تولیدکنندگان دام میتواند زمینه انتقال فناوری به واحدهای تولیدی و استفاده عملی از ظرفیتهای علمی در بخش دامپروری را فراهم کند.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی افزود: برای موفقیت طرحهای فناورانه در این حوزه، مجموعههای مرتبط باید در زمینه حمایت، پشتیبانی و رفع موانع همکاری کنند تا ظرفیتهای موجود به شکل مؤثر در خدمت تولید قرار گیرد.
فلسفی خاطرنشان کرد: حمایت از طرحهای دانشبنیان در حوزه دامپروری میتواند به بهبود کیفیت گلهها، افزایش بهرهوری و کاهش وابستگی به منابع خارجی منجر شود و ظرفیت تولید فرآوردههای دامی را تقویت کند.
وی گفت: اجرای طرح انتقال جنین دامهای دومنظوره نمونهای از استفاده از فناوری برای ارتقای تولید است و توسعه چنین برنامههایی نیازمند همراهی بخشهای علمی، تولیدی و اجرایی خواهد بود.
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