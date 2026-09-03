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۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۵۲

فلسفی: فناوری انتقال جنین وابستگی دامپروری به واردات را کاهش می‌دهد

فلسفی: فناوری انتقال جنین وابستگی دامپروری به واردات را کاهش می‌دهد

قم- نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: توسعه فناوری انتقال جنین دام‌های دومنظوره، وابستگی بخش دامپروری به واردات نژادهای برتر را کاهش می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان فلسفی ظهر پنجشنبه در آیین امضای تفاهم‌نامه همکاری میان یک شرکت دانش‌بنیان و اتحادیه دامداران قم اظهار کرد: دانش‌بنیان شدن کشاورزی و دامپروری از الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی است و استفاده از ظرفیت علم و فناوری باید در مسیر افزایش بهره‌وری و تقویت تولید داخلی قرار گیرد.

وی افزود: انتقال جنین از فناوری‌های مؤثر در تکثیر دام‌های دارای صفات ژنتیکی مطلوب است و به‌کارگیری آن می‌تواند روند اصلاح نژاد گله‌ها را سرعت بخشیده و زمینه ارتقای کیفیت دام‌های تولیدی را فراهم کند.

رئیس فراکسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به محدودیت‌های موجود در واردات نژادهای برتر دام، توسعه این فناوری و استفاده از توان شرکت‌های دانش‌بنیان می‌تواند ظرفیت داخلی برای تولید دام‌های باکیفیت را افزایش دهد و بخشی از نیاز این بخش را از داخل کشور تأمین کند.

فلسفی با اشاره به ظرفیت اقتصادی توسعه تولیدات دامی گفت: افزایش تولید فرآورده‌هایی مانند گوشت، شیر و محصولات لبنی علاوه بر تأمین نیاز داخلی، می‌تواند زمینه توسعه صادرات و افزایش ارزآوری این بخش را نیز فراهم کند.

فناوری، تولید دام را اقتصادی‌تر می‌کند

وی با تأکید بر ضرورت پیوند میان دانش و تولید اظهار کرد: همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان با تولیدکنندگان دام می‌تواند زمینه انتقال فناوری به واحدهای تولیدی و استفاده عملی از ظرفیت‌های علمی در بخش دامپروری را فراهم کند.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی افزود: برای موفقیت طرح‌های فناورانه در این حوزه، مجموعه‌های مرتبط باید در زمینه حمایت، پشتیبانی و رفع موانع همکاری کنند تا ظرفیت‌های موجود به شکل مؤثر در خدمت تولید قرار گیرد.

فلسفی خاطرنشان کرد: حمایت از طرح‌های دانش‌بنیان در حوزه دامپروری می‌تواند به بهبود کیفیت گله‌ها، افزایش بهره‌وری و کاهش وابستگی به منابع خارجی منجر شود و ظرفیت تولید فرآورده‌های دامی را تقویت کند.

وی گفت: اجرای طرح انتقال جنین دام‌های دومنظوره نمونه‌ای از استفاده از فناوری برای ارتقای تولید است و توسعه چنین برنامه‌هایی نیازمند همراهی بخش‌های علمی، تولیدی و اجرایی خواهد بود.

کد مطلب 6936510
مهدی بخشی سورکی

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