پوتین: متحدان غربی اوکراین، همدستان تروریسم بین المللی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در سخنرانی در مجمع اقتصادی شرق در شهر «ولادی وستوک» گفت: فرصتهایی برای حلوفصل مناقشه اوکراین وجود دارد؛ روسیه از همه طرفهایی که سعی در کمک به حل مناقشه اوکراین دارند، سپاسگزار است.
پوتین در ادامه سخنرانی خود افزود: چین همواره به حلوفصل مناقشه اوکراین توجه داشته و معتقد است که این مسئله باید از طریق ابزارهای مسالمتآمیز حل شود.
وی با بیان اینکه تماسهای روسیه و اوکراین از طریق دستگاههای اطلاعاتی ادامه دارد، تصریح کرد: متحدان غربی اوکراین که سکوت میکنند، به همدستان تروریسم بینالمللی تبدیل میشوند. نمودهای تروریسم دولتی کییف، امکان حلوفصل صلحآمیز مناقشه در اوکراین را دشوار میسازد.
رئیس جمهور روسیه به احولات میدانی جنگ اوکرانی هم پرداخت و توضیح داد: سرعت پیشروی ارتش روسیه در منطقه عملیات ویژه نظامی در حال افزایش است. شمار تلفات اوکراین بهطور قابل توجهی بیشتر از تعداد افرادی است که در چارچوب بسیج اجباری به نیروهای مسلح این کشور میپیوندند. هدف از انتشار شایعات مربوط به بسیج نیروها در روسیه، تلاش برای تأثیرگذاری بر نتایج رأیگیری در انتخابات دومای دولتی است.
پوتین به روابط روسیه و آمریکا هم اشاره کرد و گفت: روسیه دوستان زیادی در آمریکا دارد. روسیه خواهان احیای روابط کامل با آمریکا است، اما این موضوع به واشنگتن نیز بستگی دارد. تماسها با نمایندگان منصوبشده از سوی ترامپ در دولت آمریکا برای گفتوگو با روسیه ادامه دارد و این روند در حال انجام است.
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