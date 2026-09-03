به گزارش خبرگزاری مهر، پژمان شاهرخی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، با اشاره به شهادت ۴ نفر و مجروح شدن ۶۵ نفر در پی حمله آمریکا به یک مراسم عروسی در شهرستان سیریک، گفت: ۲ نفر از شهدا در محل حادثه و ۲ نفر دیگر به دلیل شدت جراحات وارده در بیمارستان، به شهادت رسیدند.

وی افزود: در حال حاضر بیمارستان حضرت ابوالفضل(ع) میناب به عنوان مرکز اصلی درمان مجروحان، در حال ارائه خدمات تخصصی به مجروحان است و بیمارستان سیریک نیز ۸ مجروح را بستری کرده و اقدامات درمانی لازم برای آنان در حال انجام است.

شاهرخی ادامه داد: در بیمارستان میناب، ۶ نفر از مجروحان در بخش مراقبت های ویژه (ICU) بستری هستند و ۲۶ نفر نیز در بخش های جراحی تحت درمان قرار دارند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ادامه داد: تا کنون ۳۶ نفر از مجروحان پس از انجام اقدامات تشخیصی و درمانی تخصصی و با توجه به مساعد بودن وضعیت عمومی، از بیمارستان ترخیص شده اند.