به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسنزاده ، تگرگ و وزش باد نسبتاً شدید در ارتفاعات استان به ویژه مناطق شمال شرقی و مرکزی از بعدازظهر جمعه ۱۳ شهریور تا شنبه شب ۱۴ شهریور خبر داد.
مهرداد حسنزاده با تأکید بر اینکه این مخاطره با تمرکز بر مناطق شمال شرقی و مرکزی استان به ویژه شهرستانهای رودان، بشاگرد، حاجیآباد، بستک و بندرعباس خواهد بود، اظهار داشت: در صورت عدم رخداد بارش، احتمال تندباد موقتی، خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا در پارهای نقاط وجود دارد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان با اشاره به اثرات این مخاطره، تصریح کرد: احتمال طغیان رودخانههای فصلی و بالا آمدن آب رودخانهها، آسیب به محصولات کشاورزی و سازههای سبک در اثر تندباد لحظهای و کاهش موقتی کیفیت هوا از جمله پیامدهای این سامانه است.
حسنزاده در پایان از شهروندان خواست ضمن خودداری از تردد و اسکان در حاشیه رودخانههای فصلی، خودداری از صعود به ارتفاعات و چرای دام در مناطق مرتفع، نسبت به اطمینان از استحکام سازههای سبک، احتیاط در ترددهای جادهای و محافظت از محصولات کشاورزی اقدام کنند. همچنین تأکید کرد که تمامی دستگاههای اجرایی و امدادی استان تمهیدات لازم را برای مقابله با هرگونه حادثه احتمالی به عمل آورند.
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