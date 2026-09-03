پرسشی از فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی به خاطر رفتار دوگانه

به گزارش خبرنگار مهر، تعدادی از مربیانی که مدرک رسمی مربیگری از فدراسیون اتومبیلرانی و موتورسواری را دارند، طی روزهای گذشته در تماس با خبرنگار مهر مواردی را مطرح کرده اند که از سیاست دوگانه و تناقض در رفتارهای فرهنگی این فدراسیون را نشان می هد.
یکی از مربیانی که صفحه آموزشگاه او به درخواست فدراسیون و با دستور مقامات قضایی مسدود شده است، رعایت نکردن ضوابط فرهنگی و شرعی را به عنوان دلیل اقدام برای مسدود شدن صفحه اش عنوان کرد.
وی با اشاره به برگزاری دوره اخیر آموزشی در پیست موتور کراس که تصاویر و فیلم های آن در صفحه رسمی کمیته کراس منتشر شده است، نسبت به سیاست دوگانه فرهنگی و شرعی از سوی فدراسیون انتقاد کرد.
این مربی باسابقه در ادامه انتقادات از رفتار دوگانه فدراسیون عنوان کرد؛ اگر رعایت حریمهای شرعی و فرهنگی، مبنای برخورد با فعالان آموزشی خارج از فدراسیون اس چرا همین حساسیت درباره محتوای رسانهای، آموزشی و برنامههای منتسب به خود فدراسیون به همان اندازه دیده نمیشود؟
پیگیری های صورت گرفته نشان می دهد یکی از کلاس های آموزشی در پیست موتورکراس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی به صورت متخلط و بدون رعایت موازین شرعی و حجاب اسلامی صورت برگزار شده که همین موضوع با واکنش مربیان و مدرسانی مواجه شده که صفحه شخصی آنها با همین عنوان مسدود شده است.
در چنین شرایطی انتظار از وزارت ورزش و جوانان، حراست وزارتخانه، مسئولان حوزه ورزش بانوان، مدیریت مجموعه ورزشی آزادی و دستگاههای مسئول در حوزه صیانت از حقوق عمومی آن است که به این موضوع با رویکردی یکسان و بدون برخوردهای گزینشی رسیدگی کنند.
اگر قرار است قوانین و ضوابط مرتبط با حجاب و موازین شرعی در یک فدراسیون اعمال شود - که قطعا باید چنین باشد - باید به صورت یکسان و در همه بخش های آن فدراسیون اجرایی شود نه این که با برخوردهای سلیقه ای مربیان و مدرسان را دلسرد کرد اما همان موارد را در کلاس ها و دوره های آموزشی فدراسیون نادیده گرفت.
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