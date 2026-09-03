پرسشی از فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی به خاطر رفتار دوگانه

به گزارش خبرنگار مهر، تعدادی از مربیانی که مدرک رسمی مربیگری از فدراسیون اتومبیلرانی و موتورسواری را دارند، طی روزهای گذشته در تماس با خبرنگار مهر مواردی را مطرح کرده اند که از سیاست دوگانه و تناقض در رفتارهای فرهنگی این فدراسیون را نشان می هد.

یکی از مربیانی که صفحه آموزشگاه او به درخواست فدراسیون و با دستور مقامات قضایی مسدود شده است، رعایت نکردن ضوابط فرهنگی و شرعی را به عنوان دلیل اقدام برای مسدود شدن صفحه اش عنوان کرد.

وی با اشاره به برگزاری دوره اخیر آموزشی در پیست موتور کراس که تصاویر و فیلم های آن در صفحه رسمی کمیته کراس منتشر شده است، نسبت به سیاست دوگانه فرهنگی و شرعی از سوی فدراسیون انتقاد کرد.

این مربی باسابقه در ادامه انتقادات از رفتار دوگانه فدراسیون عنوان کرد؛ اگر رعایت حریم‌های شرعی و فرهنگی، مبنای برخورد با فعالان آموزشی خارج از فدراسیون اس چرا همین حساسیت درباره محتوای رسانه‌ای، آموزشی و برنامه‌های منتسب به خود فدراسیون به همان اندازه دیده نمی‌شود؟

تصویری از کلاس آموزشی برگزار شده در پیست موتورکراس

پیگیری های صورت گرفته نشان می دهد یکی از کلاس های آموزشی در پیست موتورکراس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی به صورت متخلط و بدون رعایت موازین شرعی و حجاب اسلامی صورت برگزار شده که همین موضوع با واکنش مربیان و مدرسانی مواجه شده که صفحه شخصی آنها با همین عنوان مسدود شده است.



در چنین شرایطی انتظار از وزارت ورزش و جوانان، حراست وزارتخانه، مسئولان حوزه ورزش بانوان، مدیریت مجموعه ورزشی آزادی و دستگاه‌های مسئول در حوزه صیانت از حقوق عمومی آن است که به این موضوع با رویکردی یکسان و بدون برخوردهای گزینشی رسیدگی کنند.

اگر قرار است قوانین و ضوابط مرتبط با حجاب و موازین شرعی در یک فدراسیون اعمال شود - که قطعا باید چنین باشد - باید به صورت یکسان و در همه بخش های آن فدراسیون اجرایی شود نه این که با برخوردهای سلیقه ای مربیان و مدرسان را دلسرد کرد اما همان موارد را در کلاس ها و دوره های آموزشی فدراسیون نادیده گرفت.