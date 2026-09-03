به گزارش خبرگزاری مهر، علی دارابی، قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی کشور، ظهر پنجشنبه در سفر به شهرستان خفر از چند طرح و پروژه مرتبط با حوزه گردشگری و میراثفرهنگی این شهرستان بازدید کرد.
برنامه سفر دارابی با بازدید از یک مجموعه گردشگری آغاز در ادامه با حضور در محل اجرای پروژه محوطهسازی مقبره جاماسب حکیم، از روند اجرای این طرح بازدید کرد.
قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی کشور همچنین در مراسم افتتاح یک مجموعه گردشگری جدید حضور یافت.
در این سفر، فرماندار و امام جمعه خفر، نماینده مردم خفر و جهرم در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان محلی حضور داشتند.
علیاصغر شالبافیان، رئیس مرکز سرمایهگذاری وزارت میراثفرهنگی و بهزاد مریدی، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی فارس نیز علی دارابی را در این سفر همراهی کردند.
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