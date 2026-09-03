به گزارش خبرگزاری مهر، نشست «زیستبومهای تحول دیجیتال» صبح امروز پنجشنبه 12 شهریورماه 1405، با حضور مسعود پزشکیان و جمعی از وزرا و مسئولان اقتصادی دولت برگزار شد و طی آن، ابعاد مختلف توسعه زیرساختهای حکمرانی دادهمحور و الزامات تحقق دولت هوشمند مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست، سه محور اصلی شامل مکانمحور کردن فعالیتها و خدمات از طریق تکمیل پروژههای مرتبط با GNAF و دادههای مکانی، توسعه زیستبومهای تحول دیجیتال و الزامات اطلاعاتی سرشماری سال 1405 در دستور کار قرار گرفت و گزارشهایی از روند اقدامات و الزامات اجرایی این حوزه ارائه شد.
رئیسجمهور پس از استماع گزارشهای ارائهشده، حکمرانی دادهمحور را یکی از الزامات اساسی برای تحول در نظام مدیریت کشور دانست و بر ضرورت تسریع در تکمیل زیرساختهای اطلاعاتی و ایجاد امکان بهرهبرداری مؤثر و نظاممند از دادههای دستگاههای اجرایی تأکید کرد.
پزشکیان با اشاره به اهمیت اتصال و یکپارچهسازی دادههای مکانی و هویتی و اطلاعات اقتصادی کشور اظهار داشت: اگر بتوان دادههای حاصل از پروژه GNAF، اطلاعات موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و کدپستی را در یک چارچوب منسجم و قابل بهرهبرداری به یکدیگر متصل کرد، تحول مهمی در نظام تصمیمگیری و مدیریت کشور رقم خواهد خورد.
رئیسجمهور تصریح کرد: تحقق این هدف مستلزم همکاری و مشارکت کامل تمامی دستگاههای اجرایی و نهادهای ذیربط است و هیچ دستگاهی نباید در مسیر تکمیل و تبادل دادههای مورد نیاز این پروژهها، مانع ایجاد کند.
پزشکیان با بیان اینکه حکمرانی مبتنی بر داده میتواند زمینه تصمیمگیری دقیقتر، هدفمندتر و عادلانهتر در کشور را فراهم کند، افزود: تکمیل این زیرساختها میتواند آثار قابل توجهی در حوزههایی همچون توزیع عادلانه خدمات، افزایش شفافیت، کاهش زمینههای شکلگیری فساد، رانت و تبعیض و ارتقای کارآمدی نظام اداری و اجرایی کشور به همراه داشته باشد.
رئیس جمهور، شکلگیری اجماع میان دستگاههای اجرایی و نهادهای مختلف درباره ضرورت و اهمیت این پروژه را یک فرصت ارزشمند دانست و تأکید کرد: اکنون که ضرورت اجرای این طرحها برای بخشهای مختلف حاکمیت روشن شده است، باید با پرهیز از موازیکاری و تسریع در فرآیندها، اقدامات را از مرحله برنامهریزی و هماهنگی به مرحله اجرای عملیاتی رساند.
پزشکیان همچنین بر تدوین برنامه اقدام مشخص برای هر یک از وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی تأکید کرد و گفت: باید بهصورت دقیق مشخص شود هر دستگاه چه دادههایی را در اختیار دارد، چه دادههایی باید تولید یا تکمیل کند، چه اطلاعاتی باید در اختیار سایر دستگاهها قرار دهد و مسئولیت و زمانبندی اجرای هر بخش نیز بهصورت شفاف تعیین شود تا پروژه در یک چارچوب عملیاتی و قابل ارزیابی پیش برود.
رئیس جمهور همچنین بر ضرورت تعریف سازوکارهای مشخص برای استانداردسازی، تبادلپذیری، بهروزرسانی و بهرهبرداری از دادهها تأکید کرد و خواستار آن شد که فرآیند اجرای پروژهها به گونهای طراحی شود که خروجی آن مستقیماً در خدمت تصمیمگیری و ارائه خدمات بهتر به مردم قرار گیرد.
پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود، مشارکت فعال دانشگاهها و ظرفیت علمی و تخصصی کشور در این پروژه را بسیار ارزشمند دانست و اظهار داشت: دانشگاهها باید در حل مسائل کلان کشور نقش فعالتری ایفا کنند؛ چرا که ورود نظاممند ظرفیتهای علمی و پژوهشی به مسائل اجرایی میتواند به ارائه راهکارهای دقیق، تخصصی و مبتنی بر شواهد منجر شود.
رئیس جمهور تأکید کرد: اگر ظرفیت دانشگاهها در سایر مسائل و چالشهای کشور نیز به شکل هدفمند به کار گرفته شود، میتوان بسیاری از مسائل را با رویکردی علمی، تخصصی و مبتنی بر داده بررسی و برای آنها راهکارهای مؤثر و قابل اجرا طراحی کرد.
در ادامه این نشست، رئیسجمهور طی تماس تلفنی با دکتر علیرضا زاکانی شهردار تهران که برای حضور در مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران در مشهد مقدس حضور داشت، درباره هماهنگی و تعیین تکالیف شهرداریها در فرآیند اجرای این پروژهها و نقش مدیریت شهری در تکمیل دادههای مکانی و زیرساختهای مورد نیاز حکمرانی دادهمحور گفتوگو و بر ضرورت هماهنگی میان دستگاههای ملی و مدیریتهای شهری تأکید کرد.
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