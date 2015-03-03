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۱۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۶:۴۰

كشف لاشه يك راس قوچ وحشی و دو قبضه سلاح در شهرستان اسلامشهر

كشف لاشه يك راس قوچ وحشی و دو قبضه سلاح در شهرستان اسلامشهر

فرمانده يگان حفاظت محيط زيست استان تهران از كشف لاشه يك راس قوچ وحشي و دو قبضه سلاح شكاري در شهرستان اسلامشهر خبر داد .

به گزارش خبرگزاری مهر، نقي ميرزاكريمي  با اعلام این خبر گفت :روز گذشته ماموران يگان حفاظت محيط زيست استان تهران بعد از اخذ دستور از مقامات قضايي توسط اداره حفاظت محیط زیست اسلامشهر و با هماهنگي و همكاري پليس اطلاعات و امنيت آن شهرستان از منزل يك متخلف بازرسي بعمل آوردند.

وی افزود : در این بازرسی لاشه يك راس قوچ وحشي و دو قبضه سلاح شكاري از منزل متخلف كشف و ضبط و شکارچی غیر مجاز نیز دستگیر شد.

ميرزاكريمي در خاتمه اظهار داشت: پرونده قضايي اين متخلف تشكيل و جهت تكميل تحقيقات و سير مراحل قانوني تحويل اداره حفاظت محيط زيست و پليس اطلاعات و امنيت شهرستان اسلامشهر شد.

کد مطلب 2510936

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