دیدار آیت الله العظمی نوری همدانی با آیت الله محمودی

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز حضرت آیت الله العظمی حسین نوری همدانی در جریان سفر به شهرستان ورامین با آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی امام جمعه و نماینده ولی فقیه در شهرستان دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار که حجت الاسلام سید رضا تقوی رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور، ائمه جمعه شهرستان های پاکدشت، پیشوا، قرچک، جوادآباد و رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان تهران در کنار سایر مسئولان و مدیران حضور داشتند، آیت الله العظمی نوری همدانی از مقام آیت الله محمودی اممام جمعه ورامین تجلیل کرد.

حضور آیت الله العظمی نوری همدانی باعث روشن شدن ورامین شد

آیت الله سید مرتضی محمودی در این دیدار ضمن تجلیل از مقام آیت الله العظمی نوری همدانی اظهار داشت: حضور آیت الله العظمی نوری همدانی باعث برکت و مایه افتخار شهرستان ورامین است.

امام جمعه و نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین افزود: حضور آیت الله العظمی نوری همدانی به عنوان یک مرجع بیدار و آگاه مایه روشن شدن شهر ورامین شد.

گفتنی است آیت الله نوری همدانی پس از سخنرانی در جمع مردم شهرستان ورامین به شهرستان پاکدشت سفر کرده و صبح چهارشنبه با علما و طلاب جنوبشرق استان و چهارشنبه شب با مردم ولایتمدار پاکدشت دیدار خواهند کرد.

حضور در جمع مردم و خانواده معظم شهدا و ایثارگران شهرستان قرچک و سخنرانی در جمع مردم ولایتمدار پیشوا از دیگر برنامه های مهم آخرین روز سفر آیت الله نوری همدانی به جنوبشرق استان تهران می باشد.

آیت الله العظمی نوری همدانی پس از دیدار با مردم پیشوا و زیارت بارگاه ملکوتی امامزاده جعفر بن موسی الکاظم(ع) در شامگاه پنجشنبه، به سفر سه روزه خود به شهرستان های جنوبشرق استان تهران پایان خواهند داد.