به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد کیامهر پیش از ظهر شنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: برنامه‌های اوقات فراغت کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کردستان در تابستان امسال با محوریت آموزش و مهارت‌آموزی دنبال می‌شود و بخشی از این برنامه‌ها به فعالیت‌های هنری کودکان و نوجوانان اختصاص یافته است.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کردستان بیان کرد: دوره‌های آموزشی مختلفی برای اعضای کانون‌های مساجد در شهرستان‌های سنندج و قروه برنامه‌ریزی شده که آموزش نقاشی و تئاتر از جمله این برنامه‌هاست.

وی افزود: هدف از اجرای این دوره‌ها تنها پر کردن اوقات فراغت نیست، بلکه تلاش می‌کنیم کودکان و نوجوانان در کنار سرگرمی، فرصت یادگیری، کسب تجربه و شناسایی توانایی‌های خود در عرصه‌های فرهنگی و هنری را نیز داشته باشند.

کیامهر با اشاره به آموزش نقاشی برای اعضای کانون‌ها گفت: هنرهای تجسمی ظرفیت مناسبی برای تقویت خلاقیت کودکان و نوجوانان دارد و شرکت‌کنندگان در این کلاس‌ها با اصول و شیوه‌های مختلف نقاشی آشنا می‌شوند و ایده‌های خود را در قالب آثار هنری بیان می‌کنند.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کردستان ادامه داد: دوره آموزش تئاتر نیز با هدف آشنایی اعضای کانون‌ها با این هنر و تقویت مهارت‌هایی همچون بازیگری، بیان و اجرای نمایشی برگزار می‌شود.

وی اضافه کرد: تئاتر علاوه بر جنبه هنری، ظرفیت مناسبی برای انتقال مفاهیم تربیتی، فرهنگی و دینی دارد و می‌توان از این ابزار برای بیان مفاهیم ارزشی در میان کودکان و نوجوانان بهره گرفت.

کیامهر با تأکید بر نقش کانون‌های مساجد در غنی‌سازی اوقات فراغت اظهار کرد: برنامه‌های تابستانی باید زمینه‌ای برای تجربه فعالیت‌های جدید، تقویت مهارت‌های اجتماعی و کشف استعدادهای اعضای کانون‌ها فراهم کند.

وی خاطرنشان کرد: مسجد می‌تواند در کنار کارکرد عبادی، بستری برای فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی و هنری نسل نوجوان باشد و کانون‌های فرهنگی هنری مساجد نیز در همین راستا به دنبال فراهم کردن زمینه حضور فعال‌تر کودکان و نوجوانان هستند.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کردستان در پایان گفت: دوره‌های نقاشی و تئاتر بخشی از برنامه‌های تابستانی کانون‌های مساجد است و استمرار این فعالیت‌ها می‌تواند به شناسایی و پرورش استعدادهای هنری بچه‌های مسجد کمک کند.