ثبت حضور پلنگ «دماوند» در منطقه شکارممنوع کوه سفید

به گزارش خبرنگار مهر، نقی میرزاکریمی، پیش از ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، از ثبت دوباره حضور پلنگ «دماوند» در منطقه شکارممنوع کوه سفید خبر داد و اظهار کرد: تصویر این پلنگ نر بالغ در جریان پایش حیات وحش منطقه و با استفاده از دوربین‌های تله‌ای ثبت شده است.

وی افزود: حضور شبانه این پلنگ در کنار یکی از آبشخورهای منطقه ثبت شده و این موضوع امکان ادامه پایش وضعیت این گونه در زیستگاه و قلمرو طبیعی آن را فراهم کرده است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست دماوند با اشاره به نقش دوربین‌های تله‌ای در پایش حیات وحش گفت: این تجهیزات از مهم‌ترین ابزارهای رصد گونه‌های جانوری در مناطق تحت مدیریت هستند و بدون ایجاد مزاحمت، امکان ثبت حضور حیات وحش را فراهم می‌کنند.

میرزاکریمی ادامه داد: در فصل گرما گونه‌هایی نظیر قوچ و میش، کل و بز و همچنین پرندگان وحشی برای تأمین آب به آبشخورهای منطقه مراجعه می‌کنند و به همین دلیل این نقاط از مهم‌ترین محل‌های پایش حیات وحش محسوب می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: این پلنگ سال گذشته «دماوند» نام‌گذاری شده بود و ثبت مجدد حضور آن، یکی از نتایج پایش‌های مستمر حیات وحش در منطقه کوه سفید به شمار می‌رود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست دماوند در پایان با اشاره به اهمیت زیست‌محیطی منطقه کوه سفید گفت: منطقه شکارممنوع کوه سفید از ظرفیت لازم برای ارتقا به منطقه حفاظت‌شده برخوردار است و پیگیری‌های لازم برای بررسی و ارتقای سطح حفاظتی این منطقه در دستور کار قرار دارد.