کشف ۵۳ هزار لیتر سوخت قاچاق توسط دریابانان ماهشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حجت سفید پوست اظهار کرد: با توجه به انسداد کامل مرزهای استان و ایجاد گشت و کمین‌های هدفمند در نقاط مرزی و برابر اخبار واصله مبنی بر قاچاق فرآورده‌های آب‌های شمال خلیج فارس به وسیله شناورهای صیادی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار دریابانان ماهشهر و کارکنان اداره امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.

وی افزود: مرزبانان با اعزام به موقع به محل، شناور مورد نظر را شناسایی و در یک عملیات ضربتی ضمن توقیف ۲ فروند شناور و دستگیری ۲ نفر، ۵۳ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل کشف کردند.

فرمانده مرزبانی خوزستان با اشاره به مقابله جدی و بدون وقفه مرزبانان با پدیده شوم قاچاق به ویژه سرمایه ملی تصریح کرد: کارشناسان ارزش تقریبی محموله سوخت کشف شده را بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد کرده اند که پس از تشکیل پرونده مقدماتی به همراه متهم دستگیر شده تحویل مراجع ذی‌صلاح شدند.