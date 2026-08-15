به گزارش خبرنگار مهر مشهد، احسان فرشتهپور صبح شنبه در تشریح روند آمادهسازی سایتهای نهضت ملی مسکن اظهار کرد: آمادهسازی در استان و کشور در دو مرحله انجام میشود؛ مرحله نخست در حد عملیات خاکی، ریزی و جدولگذاری است و مرحله دوم نیز شامل آسفالت و تکمیل معابر میشود.
معاون مسکن و ساختمان ادارهکل راه و شهرسازی خراسان رضوی افزود: آنچه مردم در نهایت میبینند، آسفالت نهایی معابر است، اما پیش از آن باید خدمات زیربنایی به پایان رسیده باشد؛ خدماتی که در دو بخش اصلی آب، فاضلاب و گاز دنبال میشود و دستگاههای متولی در این حوزه وظایف مشخصی دارند.
وی با بیان اینکه در خراسان رضوی، بهویژه با اقدامهای انجامشده و همراهی وزارت راه و شهرسازی، وضعیت شبکههای زیربنایی در کشور از اعداد بالاتری برخوردار است، گفت: با این حال ممکن است در برخی پروژهها شبکه آب و برق کامل شده باشد اما فاضلاب باقی مانده باشد یا یکی از این بخشها ناقص باشد که همین موضوع بر روند کار اثر منفی میگذارد.
فرشتهپور یکی دیگر از چالشهای اصلی را انشعابات فرعی عنوان کرد و ادامه داد: دولت در این بخش تکلیفی ندارد و هزینه انشعابات فرعی بهطور کامل بر عهده متقاضیان است، اما برای جلوگیری از تحمیل هزینههای مجدد، در شورای مسکن استان و کمیته فنی ذیل آن معمولاً تلاش میشود بین ۶۰ تا ۷۰ درصد انشعابات فرعی واحدهایی که به بهرهبرداری رسیدهاند، انجام شده باشد.
معاون مسکن و ساختمان ادارهکل راه و شهرسازی خراسان رضوی درباره اختلاف قیمتها و نحوه انتخاب متولی آمادهسازی نیز توضیح داد: فرایند انتخاب پیمانکار در سامانه ستاد انجام میشود و پیمانکار باید دارای صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامهریزی باشد. همچنین روش دیگر که در خراسان رضوی نیز بهعنوان روشی مطلوب شناخته میشود، انجام کار از طریق شهرداریها یا سایر دستگاههاست که ذیل روشهای قانونی و با مصوبه شورای عالی مسکن دنبال میشود.
وی اضافه کرد: با پیگیریهای انجامشده و اخذ مجوزهای لازم، این مشکل در برخی سایتها از جمله گلآباد، کاشمر و چند شهر دیگر برطرف شده و روند کار به جریان افتاده است. همچنین در موضوع آمادهسازی، هدف اصلی کاهش هزینههای تحمیلشده به مردم است و هر دستگاهی که بتواند با قیمت کمتر و در چارچوب نظام فنی و اجرایی کار را انجام دهد، مورد حمایت قرار میگیرد.
فرشتهپور در بخش دیگری از سخنان خود درباره اختلاف قیمت در گناباد نیز گفت: اگر در جایی پیمانکاری با رقمی کمتر از شهرداری برنده شده باشد، این موضوع از اختیار مستقیم ما خارج است، زیرا در روش استعلامی، هر مجموعهای که رقم پایینتری ارائه دهد، برنده میشود.
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