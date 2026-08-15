عبدالرضا علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت تیم شهرداری ارومیه برای حضور در لیگ برتر والیبال گفت: شرایط تیم خوب است اما متأسفانه زمانی که می‌خواهیم تیم ببندیم و بازیکنانی را که مدنظر داریم جذب کنیم، همیشه دیر اقدام می‌کنیم و به همین دلیل نمی‌توانیم تیم مورد نظرمان را ببندیم.ارومیه شهری والیبال خیز است و امسال مسئولان شهر واقعاً دوست داشتند تیم را برای قهرمانی ببندیم، اما شرایطی پیش آمد که این کار میسر نشد. دقیقاً زمانی بود که ما باید تیم قهرمانی را می‌بستیم اما فرصت را از دست دادیم.

علیزاده عنوان کرد: با این حال، با یکسری از بازیکنان توافق و صحبت کردیم و با تعدادی از بازیکنان ملی‌پوش و بازیکنان باکیفیت نیز مذاکراتی داشتیم، اما باشگاه‌های دیگر با این بازیکنان قرارداد بسته بودند و درصدی از مبلغ قراردادشان را هم گرفته بودند. ما هم در شروع تمرینات یا هنگام عقد قرارداد نمی‌توانیم پول پرداخت کنیم، تا زمانی که قرارداد به نوعی به تصویب شورای مربوطه برسد.

وی افزود: با امیر غفور به توافق نهایی رسیده بودیم، اما در نهایت نتوانستیم قرارداد را نهایی کنیم. با احسان دانش دوست نیز توافق کرده بودیم. مشکل از طرف ما بود و از طرف آنها مشکلی وجود نداشت. با آرمین قلیخانی هم تقریباً صحبت و توافق کرده بودیم، اما او در نهایت به چادرملو رفت و قرارداد بست. با این حال تعدادی از بازیکنان را که سال گذشته در تیم داشتیم، حفظ کردیم و اگر با بازیکنانی که مدنظرمان بود توافق می کردیم می‌توانستیم یک تیم خیلی خوب و قابل دفاع داشته باشیم، اما متأسفانه نتوانستیم این کار را انجام دهیم.

علیزاده خاطرنشان کرد: با این حال، تیم ما دست و پا بسته نیست. تیمی بسته‌ایم که حداقل والیبال خوب بازی کند. نمی‌خواهیم فقط تیمی باشیم که در مسابقات حضور داشته باشد؛ می‌خواهیم والیبال خوب بازی کنیم و برای نام ارومیه بجنگیم. مسئولان تیم هم تأکید داشتند که بازیکنان شهرداری ارومیه در رده جوانان، به تیم بزرگسالان اضافه شوند تا در کنار بازیکنان بزرگ‌تر تجربه کسب کنند. هفته آینده از تیم رونمایی خواهیم کرد و تمرینات ما از اواخر هفته آینده آغاز خواهد شد. در مجموع نمی‌گویم مدعی قهرمانی هستیم، ولی تیم خیلی خوبی داریم و برای نام ارومیه می‌جنگیم.

وی درباره پست‌هایی که همچنان نیاز به جذب بازیکن دارند، گفت: پاسورهای سال گذشته را حفظ کرده‌ایم و جاوید اسماعیل‌زاده را نیز به تیم اضافه کرده‌ایم. همچنین دو بازیکن تیم ملی زیر ۱۸ سال، نیما پیری و امیرمحمد همت، را در این پست به تیم اضافه کرده‌ایم. در پست سرعتی‌زن، همان سرعتی‌زن‌های سال گذشته را داریم و یک آرمین تشکری نیز به تیم اضافه شده است. فلاح و متین از ما جدا شدند. در پست لیبرو نیز به جای حضرت‌پور، آرمان صالحی را گرفتیم. حضرت‌پور از ما جدا شد و در سایر پست‌ها نیز به جای محمد بربس، صداقت را گرفتیم و یک بازیکن جوان نیز به تیم اضافه کرده‌ایم.

علیزاده در مورد بدهی‌های باشگاه شهرداری ارومیه و حضور این تیم در لیگ برتر اظهار کرد: سازمان لیگ درباره تیم‌های بدهکار موضع مشخصی دارد. ما در لیست تیم‌های بدهکار بودیم و بدهی داریم، اما با همکاری شهردار و صحبت‌هایی که با او داشته‌ایم، قطعاً بدهی خود را پرداخت خواهیم کرد. امسال سازمان لیگ خیلی جدی است و فدراسیون نیز نسبت به بدهی‌ها جدی برخورد می‌کند. ما قطعاً بدهکاریم و باید ۱۰۰ درصد این بدهی را پرداخت کنیم.

سرمربی شهرداری ارومیه عنوان کرد: ما در ۱۵ سال گذشته به چه کسی بدهکار مانده‌ایم؟ واقعاً خواهش می‌کنم اسم شهرداری ارومیه بد در نرود. ما خیلی بد پول نمی‌دهیم؛ یعنی ممکن است به خاطر پروسه اداری، پرداخت‌ها با تأخیر انجام شود، اما در چند سال گذشته حساب باشگاه را تسویه کرده‌ایم و باشگاه خوش‌حسابی بوده‌ایم. امیدوارم امسال هم همین‌طور باشد، چون سازمان لیگ و فدراسیون خیلی جدی موضوع بدهی تیم‌ها را پیگیری می‌کنند.

وی در پاسخ به سوالی درباره قراردادهای میلیاردی بازیکنان والیبال و گلایه برخی باشگاه‌ها از افزایش رقم قراردادها گفت: اگر می‌خواهیم سطح والیبال ایران را به سطح کشورهای برتر دنیا برسانیم، باید در بحث دستمزد بازیکنان هم خودمان را با آنها مقایسه کنیم. نمی‌شود از نظر فنی بخواهیم به ژاپن، لهستان، ایتالیا و ترکیه برسیم، اما در بحث پرداخت دستمزد بازیکنان فاصله زیادی با این کشورها داشته باشیم.

علیزاده ادامه داد: من هم به عنوان سرمربی شهرداری ارومیه وقتی می‌خواهم پول خوب و بیشتری به بازیکن بدهم، با مشکلات مالی مواجه می‌شوم، اما اگر قرار است بازیکن ایرانی در سطح جهان بازی کند و کیفیت والیبال ما هم بالاتر برود، باید شرایط مالی مناسبی داشته باشد.

وی گفت: برای مثال، گران‌ترین بازیکنان لیگ ترکیه یک میلیون و ۵۰۰ هزار دلار دریافت می‌کنند. در ایران سقف قرارداد به حدود ۲۰۰ هزار دلار رسیده است. بنابراین چرا یک بازیکن ملی‌پوش نباید ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار دلار قرارداد داشته باشد؟ اگر می‌خواهیم بازیکنان ملی‌پوش ما در سطح اول والیبال دنیا بمانند، باید دستمزد متناسب با کیفیت و جایگاهشان دریافت کنند.

سرمربی شهرداری ارومیه عنوان کرد: پول یک بازیکن تیم ملی باید به اندازه‌ای باشد که بتواند با آن یک خانه در تهران بخرد. اگر نمی‌تواند یک خانه در تهران بخرد، به چه درد می‌خورد؟ فردا ما می‌خواهیم چگونه الگوسازی کنیم؟ می‌خواهیم چگونه مردم را به والیبال دعوت کنیم؟ مگر می‌شود والیبالیست با ماشین مدل پایین رفت و آمد کند، البته من جسارت نمی‌کنم. اما ورزشکار ملی که در پست خودش در تیم ملی و باشگاه بازیکن شاخص است، در پول گرفتن هم باید شاخص باشد.

علیزاده افزود: نباید از این موضوع ناراحت شویم و بگوییم چرا قراردادها میلیاردی شده است. الان بازیکنان پنج میلیارد، شش میلیارد و هفت میلیارد تومان قرارداد می‌بندند. یک بازیکن اگر یک میلیارد تومان از این مبلغ را در سال برای خودش هزینه کند، یک میلیارد تومان هم مکمل و هزینه‌های دیگر دارد. اگر مصدوم شود، باید چه کار کند؟ از کجا پول بیاورد؟ بیمه چه می‌شود؟ الان صحبت از رقم‌های بالا می‌شود اما سقف قرارداد ما زیر ۱۸ میلیارد تومان است و سال گذشته سقف قرارداد ما هشت میلیارد تومان بود. ما آن‌چنان پولی نداریم، اما در کل می‌گویم نوش جان بازیکن.

سرمربی شهرداری ارومیه خاطرنشان کرد: ورزشکاری از جانش سرمایه می‌گذارد. سرمایه یک ورزشکار جان اوست. اگر اتفاقی برایش بیفتد، نمی‌تواند به زندگی خودش ادامه دهد و باید چه کار کند؟ اگر مصدومیتش شدید باشد، ممکن است اصلاً دوران قهرمانی‌اش تمام شود.

علیزاده در ادامه درباره شرایط تیم ملی والیبال ایران در آستانه مسابقات قهرمانی آسیا اظهار کرد: کار سختی پیش رو داریم اما در ورزش هیچ چیز قابل پیش‌بینی نیست. در مسابقات قهرمانی آسیا نوجوانان همه برای مدال می‌جنگیدند و هیچ کس تعارف نداشت. روزی که تیم نوجوانان رفت، شاید خیلی فکر می‌کردیم کار ساده و راحتی است، اما مقابل هند به مشکل خوردیم و مقابل فیلیپین هم شرایط سختی داشتیم. همه کشورها در حوزه ورزش، به‌خصوص والیبال، سرمایه‌گذاری می‌کنند.

علیزاده عنوان کرد: در آسیا هم والیبال با برنامه در حال سرمایه‌گذاری است و کشورها می‌خواهند مخاطب بیشتری در والیبال داشته باشند. ژاپن نیز با توجه به شرایطی که در لیگ ملت‌ها داشت، مثل یک ببر زخمی است. آنها در لیگ ملت‌ها خیلی خوب بازی کردند و شاید حتی قوی‌تر از قبل برگردند و شاید هم شکننده‌تر باشند. اگر بتوانیم ژاپن را تحت فشار قرار دهیم و خودمان نیز فشار بازی را تحمل کنیم، این تیم قطعاً دچار مشکل خواهد شد. ما در لیگ ملت‌ها نیز نشان دادیم که می‌توانیم ژاپن را تحت فشار قرار دهیم و برابر این تیم به خوبی بازی کنیم.

سرمربی شهرداری ارومیه افزود: به نظر من اگر در آن مسابقه از علی حاجی‌پور استفاده می‌کردیم و حتی در ست پنجم او را به زمین می‌فرستادیم، قطعاً می‌توانستیم ژاپن را شکست دهیم. البته تصمیم کادر فنی این بود که در آن مسابقه به حاجی‌پور استراحت داده شود. با این حال قطعاً دیدار با ژاپن برای ما آسان نخواهد بود و کار بسیار سختی در پیش داریم، به‌خصوص در مسابقات قهرمانی آسیا سهمیه المپیک توزیع می‌شود. باید تمام تمرکزمان را روی رسیدن به فینال بگذاریم و بعد از صعود به دیدار نهایی، برای شکست ژاپن تلاش کنیم.

وی گفت: البته این احتمال هم وجود دارد که ژاپن در مراحل قبل با چین روبه‌رو شود و حتی به فینال نرسد. والیبال رشته‌ای غیرقابل پیش‌بینی است. اگر در نهایت ایران و ژاپن به فینال برسند، دو تیم از بهترین تیم‌های آسیا مقابل یکدیگر قرار خواهند گرفت و ژاپن نیز به دلیل میزبانی، با برنامه‌ریزی و آمادگی کامل وارد مسابقات خواهد شد. کار بسیار سختی داریم، اما رسیدن به قهرمانی غیرممکن نیست و می‌توانیم برای این هدف بجنگیم. در سه، چهار روز گذشته تمرینات تیم ملی را از نزدیک دنبال کردم و در تمرینات نیز حضور داشتم. بازیکنان واقعاً انگیزه بسیار بالایی دارند و تیم منسجم است. امیدوارم با این شرایط بتوانند در مسابقات قهرمانی آسیا نتیجه خوبی کسب کنند.