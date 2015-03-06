سقوط هواپیمای هریسون فورد/ بازیگر هالیوود زنده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، هریسون فورد که عاشق خلبانی است، پس از سقوط هواپیمایش از ناحیه سر دچار آسیب شد. این هواپیما ساعت ۲ بعدازظهر سقوط کرد.

در کنفرانس خبری که پس از این واقعه ترتیب داده شد، پاتریک باتلر از آتش نشانی لس آنجلس گفت این بازیگر هشیار و آگاه بود و نفس می کشید. او هر چند اعلام نکرد فورد خلبان بوده، اما گفت مجروح حادثه خارج از هواپیما افتاده بود. این در حالی است که از مصدوم دیگری در این خبر نام برده نشده است.

بن فورد پسر هریسون فورد نیز در توییتر نوشت که در بیمارستان و در کنار پدرش است.

او نوشته: بابا خوبه. درب و داغان، اما خوب! او مرد خیلی قوی‌ای است. او همچنین از همه آنهایی که جویای حال پدرش بوده اند، تشکر کرده است.

بنا به گزارش برج مراقبت سانتا مونیکا فورد از مشکل موتور خبر داده و درخواست بازگشت فوری کرده است.

مسئول روابط عمومی هریسون فورد نیز با صدور بیانیه‌ای خبر داده که او با یک هواپیمایی کوچک پرواز می کرد و با مشکل موتور روبه رو و مجبور به فرود اضطراری شده است. در این اعلامیه آمده است که او امکان انتخاب دیگری نداشت و مجبور بود فرود اضطراری بکند و این کار را به سلامت انجام داد. او اکنون در بیمارستان و در حال دریافت کمک های پزشکی است. جراحت‌های وی زندگی اش را به خطر نینداخته و او کاملا بهبود خواهد یافت.

در مصاحبه خبری گفته شده از آنجا که در این منطقه درخت زیاد است، او زمین گلف را برای فرود انتخاب کرد.

فورد ۷۲ ساله هواپیمای تک موتوره بازمانده از جنگ جهانی دوم را هدایت می کرد و بر اثر فرود بخشی از هواپیما آسیب جدی دید.

اما این اولین باری نیست که فورد تصادف کرده و او در سال ۱۹۹۹ نیز در حالی که یک هلی‌کوپتر را می‌راند دچار سانحه شده بود.