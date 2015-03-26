خدمات دولت یازدهم در سال ۹۳

خبرگزاری مهر- سرویس سیاسی: «زنگ‌ انشا برای انتقاد باید احیا شود» این جمله رئیس جمهور در آیین بازگشایی مدارس کشور در سال تحصیلی ۹۳-۹۲ بود.

روحانی با تاکید بر اینکه لازم است زنگ انشاء در مدارس احیا شود، تاکید کرد:‌ البته منظور بنده زنگ انشاء به معنای سنتی آن نیست، بلکه به این صورت است که در این ساعت دانش آموز بیاموزد که ابتدا از معلم و مدرسه خود انتقاد کرده و برای اصلاح و بهتر شدن اوضاع پیشنهاداتی ارائه کند؛ چه خوب است که در زنگ انشاء دانش آموزان یاد بگیرند از رییس جمهور انتقاد کرده، نقائص و کاستی هایی که در کار او می بینند و در می یابند را مکتوب کرده و پیشنهادات خود برای رفع این کاستی ها را ارائه کنند و چه بهتر است که مدارس این گونه انشاء ها را برای رییس جمهور ارسال کنند تا پیوند و ارتباط او با فرزندان عزیزش در مدارس بیشتر و محکم تر شود.

موضوع انشاء : خدمات دولت

دولت یازدهم برای ایجاد امید در دلها و تدبیر برای رفع مشکلات در خرداد ۹۲ روی کار آمد و همانگونه که خود شعار داده بود امید در جامعه جوانه زد و مردم توقع رفع مشکلاتشان را داشتند. دولت در همان ابتدای کار خود مشکلات را به مذاکرات هسته ای گره زد و رفع همه فراز و نشیب ها را در گرو برداشته شدن تحریم ها و مذاکرات هسته ای دانست؛ از این رو تمام همت و تلاش خود را در عرصه سیاست خارجی بکار بست که ما نیز برای تیم هسته ای در سال جدید آرزوی موفقیت داریم. اما آیا مذاکرات هسته ای به تنهایی برای رفع مشکلات اقتصادی کافی است؟ آیا دولت پلن و نقشه راه دیگری برای رفع مشکلات و موانع خود در عرصه اجرا دارد؟ حال به موضوع اصلی انشاء برگردیم که جواب دادن به این سوال خود جستاری مفصل می طلبد.

رئیس جمهور در سفر استانی خود به اصفهان گله از منتقدان کرد. رئیس جمهور گلایه کرد که خدمات دولت با صدای بلند گفته نمی‌شود اما نقدها با صدای بلند گفته می‌شود. حال می خواهیم از خدمات دولت بگوئیم، تلاش هایی که دولت تدبیر و امید علی رغم همه فشارها و تحریم ها برای رفع مشکلات مردم انجام داده است.

شهریورماه و به مناسبت هفته دولت رئیس جمهور و اعضای هیأت وزیران با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای دیدار کردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در این دیدار طی سخنانی با اشاره به خدمات با ارزش دولت یازدهم در یک سال گذشته، ۱۵ توصیه را خطاب به دولتمردان مطرح کردند. حال عملکرد دولت را در تحقق این ۱۵ توصیه و رهنمود رهبری ارزیابی می کنیم.

۱ - کار و فعالیت و خدمت مستمر به مردم و پرهیز از حاشیه‌سازی‌ها: بی شک هر دولتی در پی خدمت به مردم و جامعه است و دولت یازدهم هم از این امر مستثنی نیست. دولتمردان تدبیرو امید نیز با وجود کاهش قیمت نفت و تحریم ها در اداره جامعه و ثبات بازار موفق بوده اند و نه تنها از افزایش تورم جلوگیری بلکه در راستای کاهش آن نیز کوشیده اند تا جائیکه رئیس جمهور اعلام کرد: این دولت به اعتقاد کارشناسان توانست معجزه اقتصادی کند و تورم ۴۰ درصدی را به ۱۵ درصد برساند. اما قطعا دولت باید توجه داشته باشد با پرهیز از حاشیه سازی بهتر می تواند خدمات خود را دنبال کند.

اما پرهیر از حاشیه سازی؛ توصیه ای که در سال اول، سه بار از سوی رهبر انقلاب در مورد رعایت آن به دولت تذکر داده شد. قبلا حاشیه سازی دولت را این مردم تجربه کرده اند زمانیکه احمدی نژاد و دولتمردانش وارد حاشیه سازی شدند دیدیم که چگونه روند خدمات رسانی دولت کاهش و کم و کمتر شد. معظم له در تاریخ شش شهریور ۹۲، در بیان برخی شاخص ها، خطاب به دولتمردان فرمودند: «مساله‌ خدمت به خلق؛ روحیّه‌ خدمت، که این گفتمان اصلی دولت اسلامی همین خدمت است؛ اصلاً فلسفه‌ وجود ما جز این نیست؛ ما آمده‌ایم خدمت کنیم به مردم و هیچ چیز نباید ما را از این وظیفه غافل کند. البتّه ما هر کداممان دلبستگیهایی داریم، سلیقه‌هایی داریم؛ در زمینه‌ سیاسی، در زمینه‌ مسائل اجتماعی، دوستیهایی داریم، دشمنیهایی داریم، اینها همه حاشیه است؛ متن عبارت است از خدمت؛ نباید بگذاریم این حواشی بر روی این متن اثر بگذارد».

۲- حفظ انسجام درونی و شنیده شدن یک صدا از دولت: قطعا اراده جمعی در دولت برای ایجاد بستر حرکت سازنده اقتصادی وجود دارد تا با امنیت پایدار و اقتصاد شکوفا٬ حرکت بانشاطی در زندگی عمومی مردم فراهم کند و تاکنون در این دولت هماهنگی و انسنجام درونی دیده شده تا جائیکه وزیر اطلاعات گفته است: امروز در جمهوری اسلامی بین اعضای دولت انسجام و هم‌افزایی کم‌سابقه‌ای وجود دارد، که وقتی اراده دولتمردان به یکدیگر گره می‌خورد، یک محصول جمعی ارزشمند را برای کشور و نظام فراهم می‌کند.

۳ و ۴- پرهیز از دو قطبی کردن جامعه با شعارها و دعواهای سیاسی و عبور دولت از جناح بندی‌ها در مسائل سیاسی: خیلی از سیاسیون دولت را در رعایت شعار اعتدال موفق نمی دانند و اعتقاد دارند که دولت مدیران خود را بدون توجه به این شعار از یک جناح سیاسی خاص انتخاب کرده که ورود فتنه گران به برخی از پست های مدیریتی هم مزید بر علت شده است.

رئیس جمهور نیز خود تاکید کرده است مدیرانی که ۲۴ خرداد را درک نکرده اند جایی در دولت یازدهم ندارند. با همین استراتژی بسیاری از مدیران دستگاههای دولتی تغییر کردند اما تغییر مدیران منحصر به شعار اعتدال نبود و افراد تندرو از جناح چپ و تاثیرگذار در فتنه ۸۸ نیز در بدنه دولت نفوذ کردند.

دامنه این تغییرات سیاسی به کابینه و وزارتخانه ها نیز کشیده شده است و در حوزه های تخصصی مثل نفت، آموزش عالی و آموزش و پرورش شاهد بکارگیری مدیران سیاسی بودیم تاجائیکه وزارت خانه علوم بعد از معرفی ۵ وزیر از سوی دولت دارای وزیر شد و نمایندگان خانه ملت در پی انتصاب های سیاسی در آموزش و پرورش دو کارت زرد به وزیر این وزرات خانه دادند.

۵ - رعایت سعه‌ی صدر و آرامش در قبال انتقادهای منصفانه : توصیه ای که دولت یازدهم در رعایت آن ضعیف عمل کرده است و رئیس جمهور بارها منتقدان و مخالفان خود را با تیغ طرد و توهین رانده است. رفتاری که حتی مورد انتقاد حامیان دولت بوده و از رئیس جمهور خواسته اند در مشاوران رسانه ای خود تجدید نظر کند.

هرچند این توصیه رهبر انقلاب به دولت بعد از سخنرانی رئیس جمهور در همایش سفرا و رؤسای نمایندگی‌های خارج از کشور که گفته بود «عده‌ای که شعار سیاسی می‌دهند اما بزل‌دل سیاسی‌ هستند هر وقت مذاکره می‌شود، می‌گویند می‌لرزیم؛ به جهنم، بروید جای گرم که نلرزید» بوده است؛ اما بعد از این توصیه باز شاهد ادبیاتی این چنینی از رئیس جمهور در سخنرانی های مختلف بودیم.

۶- رعایت انصاف در انتقاد از اقدامات و سیاست‌های دولت‌های گذشته : در ابتدای دولت سعی می شد تمامی مشکلات کشور به گردن دولت گذاشته شود و سیاه نمایی هم در این زمینه صورت گرفت هنوز هم برخی از دولتمردان در میتینگ های خود تمامی مشکلات از جمله تحریم ها را گردن دولت گذشته می اندازند و طوری صحبت می کنند که گویی دولت پس از جنگ را تحویل گرفته اند. البته هاشمی رفسنجانی رئیس دولت پس از جنگ در یکی از سخنرانی ها به این موضوع اشاره ای کرد و گفت: «زمان بعد از جنگ با شرایط امروز کشور اصلا قابل نیست. فقط در تحریم ها به هم شباهت دارد که ما با همان تحریم ها کشور را ساخیتم بنابراین دز زمان تحریم هم می شود سازندگی کرد.»

۷: موضع‌گیری صریح و قاطع در قبال مسائل منطقه‌ای و بین المللی: دولت به خوبی با درک جایگاه ایران و شرایط منطقه نسبت به اتفاقات بین المللی و منطقه ای به موقع وارد عمل شده و با موضع گیری درست و انقلابی موجب قدرت نمایی و تاثیرگذاری بیشتر ایران در منطقه شده است. از جمله این موضع گیری ها می توان به مواضع رئیس جمهور در سازمان ملل، حمایت از دولت سوریه، عدم شرکت در ائتلاف علیه داعش، کمک به دولت عراق برای غلبه بر تروریست ها و بازسازی این کشور، حمایت از حزب الله، کمک به حماس در جنگ نابرابرانه با رژیم صهیونیستی اشاره کرد.

۸- ادامه پرشتاب رشد علمی کشور و حمایت از شرکتهای دانش بنیان و نقش تعیین کننده تحقیقات کاربردی و تحقیقات بنیانی: رئیس جمهور بارها در سخنرانی های خود بر نقش شرکت های دانش بنیان تاکید و بر حمایت های مادی و معنوی دولت برای رفع مشکلات و توسعه پژوهش ها تاکید کرده است. اما قطعا یکی از راههای پیشرفت علمی پرهیز محیط های علمی از سیاسی کاری است که رهبرانقلاب نیز بارها بر این موضوع تاکید کرده اند.

۹- پشتیبانی از طرح نظام سلامت: اجرای طرح تحول سلامت از بزرگترین خدمات دولت تدبیر و امید محسوب می‌شود. به دنبال ابلاغ سیاست های نظام سلامت توسط مقام معظم رهبری، دولت یازدهم نیز با جدیت و اهتمام ویژه، برای اجرایی کردن این ابلاغیه و سامان دادن به نظام سلامت وارد عمل شده است. دولت این طرح را با وجود همه کمبودهای مالی؛ با حساسیت دنبال کرده و در هر دوره نیز خدمات جدیدی به این طرح افزوده می شود.

در گام اول اجرای این طرح حدود هشت میلیون نفر تحت پوشش بیمه همگانی قرار گرفتند و این طرح با وجود فشار مضاعف به بیمه ها از سوی دولت اجرایی شده است. در این مرحله خانوارهای بی بضاعت فاقد هر گونه پوشش بیمه ای ساکن حاشیه شهرها و روستاهای دور فتاده زیر پوشش طرح قرار گرفتند. با اجرای طرح تحول نظام سلامت پرداختی از جیب مردم در مراکز دولتی به ۵ درصد کاهش یافته و دریافتی های نامتعارف پزشکان حذف شده است. اکنون در مرحله سومین گام از اجرای طرح تحول سلامت هستیم و دولت تمامی اعتبارات لازم برای اجرای این طرح در سال آینده را هم در نظر گرفته است. اجرای این طرح چنان مورد استقبال جامعه گرفته که دکتر حسن قاضی زاده هاشمی را به یکی از چهره های سال ۹۳ تبدیل کرده است.

۱۱ و ۱۲ - تکیه بر توان و ظرفیت‌های داخلی و حمایت از تولید و توجه ویژه به بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی در روستاها: یک سال از ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی توسط رهبر انقلاب می گذرد و وقت آن است که «اقتصاد مقاومتی» از مرحله شعار خارج شود. تنها با شعار و حرف و سخنرانیهای چندین ساعته نمی توان شاهد تحقق اقتصاد مقاومتی شد بلکه ارائه راهکارهای شایسته و بهره گیری از توان علمی کارشناسان می توان کمک بزرگی به این امر کرد. اعتقاد به جمله «ما می توانیم» باید سرلوحه کار مسئولان و مردم باشد تا بتوانیم اقتصاد کشور را با تکیه بر توانمندی ها و ظرفیت های داخلی خود و نه داشتن چشم امید به خارج از مرزها بچرخانیم.

دولت در شرایط تحریم توانسته است بازار ارز را کنترل و تورم را کاهش دهد. برای سال آینده نیز دولت مبلغ ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان برای اشتغال جوانان و فارغ التحصیلان اختصاص داده است. دولت باید با حمایت از بنگاههای اقتصادی و اختصاص یارانه بخش تولید و جلوگیری از واردات بی رویه محصولات کشاورزی، خرید تضمینی محصولات کشاورزی و ارائه تسهیلات به کشاورزان از تولید حمایت کند و سیاست های اقتصادی خود را بر اساس داشته ها و ظرفیت های داخلی تنظیم کند.

۱۳- پرهیز از واردات بی‌رویه و تاثیر منفی آن بر تولید داخلی: واردات بی رویه یکی از آفت هایی است که امروز اقتصاد کشور با آن مواجهه است. سیاست های اقتصاد مقاومتی تنها راه علاج مشکلات است که می تواند کشور را در برابر تحریمها و بحرانهای بین المللی بیمه کند. برای تحقق اقتصاد مقاومتی هم باید درهای واردات بی رویه بسته شود.

رهبر معظم انقلاب در بیانات خود تاکید کردند واردات باید ضابطه مند شوند و نباید به بهانه جلوگیری از قاچاق، واردات بی رویه صورت بگیرد چرا که همین واردات بی رویه بدترین ضربه را به اقتصاد کشور می زند.

متاسفانه در دولت یازدهم نیز همچنان واردات بی رویه ادامه دارد بطوریکه نمایندگان مجلس در نطق های پیاپی خود به وزرای دولت تذکراتی در این زمینه می دهند و وزیر صنعت معدن و تجارت نیز تاکنون دو کارت زرد از مجلس شورای اسلامی دریافت کرده است. تذکر در مورد حجم واردات بی رویه برنج و خودروهای لوکس، واردات بی ضابطه کالاهای اساسی، علت صدور مجوز واردات کالاهای لوکس و غیرضروری، واردات شکر، انتقاد از حذف طرح ایران کد، واردات نزدیک به ۲ میلیارد دلار برنج هندی و ضربه به برنجکاران داخلی، و واردات ۲۶۳ میلیون دلار واردات خودرو در سال جاری از جمله این انتقادها بوده است.

۱۴- حل مشکل آب کشاورزی: متاسفانه کشور با بحرای خشکسالی مواجه شده است و رئیس جمهور نیز بارها در سخنرانی های خود به مشکل کمبود آب اشاره و راهکاری دولت در این زمینه را برشمرده است. با توجه به آنکه تنها دو سال از عمر دولت می گذرد اما گام های خوبی در این راستا برداشته است. مسئله کمبود آب در تمامی سفرهای استانی رئیس جمهور مورد توجه بوده و دولت طرح های خوبی را در استان های جنوبی برای آبیاری مدرن درنظر گرفته است.

یکی از طرح های دولت در این زمینه قرار گرفتن ۵۵۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان خوزستان تحت پوشش آبیاری مدرن است که برای این طرح تاکنون ۳۰۰ هزار هکتار آماده کشت شده است و قرار است پایان این دولت، این طرح اتمام یاید. دولت همچنین در استان سیستان و بلوچستان نیز طرح تحت پوشش قراردادن آبیاری مدرن اراضی کشاورزی را آغاز کرده است.

۱۵- توجه جدی برای تکمیل مسکن مهر: مسکن مهر یکی از اقدامات خوب دولت گذشته بوده که ادامه این طرح توسط دولت یازدهم از تاکیدات مقام معظم رهبری بوده است. هرچند که برخی از مقامات دولتی بخصوص وزیر راه و شهرسازی اعتقاد چندانی به ادامه اجرای این طرح ندارد و آنرا طرح مزخرفی نامیده است؛ اما اخیرا دولت یکهزار میلیارد تومان برای شبکه‌های آب و فاضلاب و همچنین برق واحدهای مسکونی مجموعه مسکن‌مهر آنهم به صورت کمک بلاعوض اختصاص داد.

در کل سیاست دولت یازدهم تکمیل پروژه مسكن مهر است و رئیس جمهوری هم بر اتمام این پروژه تاکید داشته است. اما به نظر می رسد دولت برای مسکن طرح ها و پروژه های دیگری دارد که تاکنون وزیر راه وشهرسازی اشاره هایی یه این طرح ها همچون مسکن اجتماعی داشته است، اما جزئیات بیشتری از این طرح ها ارائه نشده است. علاوه بر اجرای طرح مسکن مهر، دولت تسهیلات ارزان قیمت نیز برای خرید خانه زنان سرپرست خانوار و زوج های جوان درنظر گرفته است.

همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی در ابتدای سال ۹۴ تاکید داشتند وظیفه آحاد ملت کمک به دولت است؛ لذا باید تمامی گروهها، جناح های سیاسی، متخصصان، دانشگاهیان و رسانه ها شرایط امروز دولت را با توجه به فشارها و تحریم ها درک و دست یاری خود را به سوی دولت دراز کنند و با همدلی و هم زبانی، نقدهای دلسوزانه و ارائه راه حل دولت را در رویاروئی با مشکلات یاری دهند. اما از دولت محترم نیز توقع داریم با تکیه بر استعدادها، ظرفیت ها و توانمندی داخلی گره از مشکلات مردم و کشور باز کرده و با توجه به توصیه ها و نقدهای کارشناسان، بجز مذاکرات هسته ای پلان دیگری برای توسعه و پشرفت و رسیدن به چشم انداز توسعه ترسیم کند.

گزارش: محبوبه نیاورانی