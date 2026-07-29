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۷ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۴۰

ویژه‌برنامه‌های اربعین حسینی در حرم مطهر شاهچراغ(ع) اعلام شد

ویژه‌برنامه‌های اربعین حسینی در حرم مطهر شاهچراغ(ع) اعلام شد

شیراز- ویژه‌ برنامه‌های اربعین حسینی(ع) حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) طی روزهای ۱۲ و ۱۳ مرداد اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم سوگواری شب و شام اربعین حسینی(ع) در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر شاهچراغ(ع)، دوشنبه ۱۲ مرداد و سه‌شنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۵، همزمان با اقامه نماز مغرب و عشاء برگزار خواهد شد.

در مراسم شام اربعین، حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ علیرضا حدائق به ایراد سخنرانی می‌پردازد و محمد نائل مرثیه‌سرایی خواهد کرد.

همچنین مراسم شب اربعین، سه‌شنبه ۱۳ مرداد، با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین عادل حاجی‌پور و مرثیه‌سرایی علی‌اکبر افخمی برگزار می‌شود.

مراسم صبح اربعین حسینی(ع) نیز سه‌شنبه ۱۳ مرداد از ساعت ۱۰ صبح در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر شاهچراغ(ع) برگزار خواهد شد. در این آیین، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا رئیسی‌زاده سخنرانی می‌کند و قرائت زیارت اربعین و مرثیه‌سرایی توسط قاسم زارع و کاظم نادری‌زاده انجام می‌شود.

کد مطلب 6902395

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