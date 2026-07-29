به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با صبح چهارشنبه نقشه های هواشناسی نشان می دهند که روند کاهشی دمای هوا که از چهار روز قبل در استان سمنان آغاز شده، کماکان ادامه خواهد داشت.

پیش بینی های هواشناسی نشان می دهد که امروز در اکثر نقاط استان سمنان شاهد وزش بادهای نسبتاً شدید خواهیم بود این وزش باد در غرب استان به گرد و خاک و کاهش دید افقی منجر خواهد شد.

وزش باد همچنین در نقاط مختلف استان به خصوص نیمه شمالی و شهرهای شرقی، تداوم روند کاهشی دمای هوا را سبب خواهد شد روندی که دست کم تا روز جمعه ادامه خواهد داشت.

پیش بینی هواشناسی برای مرکز استان سمنان و روز چهارشنبه، گرد و خاک و وزش باد نسبتاً شدید خواهد بود وزش باد به خصوص در ساعات شامگاه محتمل تر است. این شرایط همچنین فردا و پس فردا هم در مرکز استان وجود خواهد داشت.

گفتنی است بیشینه و کمینه دمای هوای مرکز استان سمنان برای امروز چهارشنبه ۳۸ و ۲۵ درجه بالای صفر است که در قیاس با روز گذشته بدون تغییر است اما در قیاس با هفته گذشته در چنین روزی دو درجه خنک تر است.

در شرق استان سمنان به خصوص میامی، شاهرود، دامغان و بسطام، وزش باد، افزایش ابر و در برخی نقاط مرتفع رعد و برق و ابرناکی آسمان را شاهد خواهیم بود روندی که تا فردا هم ادامه خواهد داشت.

در نقاط جنوبی استان سمنان هم وزش باد نسبتاً شدید و گرد و خاک و کاهش دید افقی را طی امروز و فردا شاهد خواهیم بود همچنین ریزگرد ها در برخی نقاط استان سمنان پدیدار می شوند.