رضا فرقانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این حادثه ساعت ۱۶:۵۹ روز سهشنبه ۶ مردادماه به سامانه آتشنشانی اعلام شد و بلافاصله دو تیم امداد و نجات از ایستگاههای مرکزی و قائم آتشنشانی کاشمر به محل حادثه اعزام شدند.
رئیس آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشمر افزود: بر اساس بررسیهای اولیه، یک دستگاه مینیبوس بنز که بیشتر سرنشینان آن را بانوان و کودکان از شهرستان گناباد تشکیل میدادند، به دلایل نامشخص از مسیر منحرف و پس از سقوط به داخل درهای به عمق حدود پنج متر واژگون شده بود.
وی ادامه داد: در پی این حادثه، تعدادی از سرنشینان داخل مینیبوس محبوس شده بودند که نیروهای آتشنشانی به عنوان نخستین تیم عملیاتی حاضر در محل، با استفاده از تجهیزات تخصصی نجات و جکهای هیدرولیکی، عملیات رهاسازی محبوسان را آغاز کردند.
فرقانی گفت: با همکاری نیروهای جمعیت هلالاحمر، تمامی افراد محبوس از داخل مینیبوس خارج و برای انجام اقدامات درمانی و پزشکی به عوامل اورژانس تحویل داده شدند.
رئیس آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشمر با اشاره به شرایط خاص محل حادثه بیان کرد: به دلیل وضعیت مینیبوس و محل سقوط، امکان استفاده از جرثقیل در مراحل اولیه عملیات وجود نداشت و پس از پایان عملیات رهاسازی، خودرو توسط جرثقیل جابهجا شد.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس نخستین گزارش اورژانس، این حادثه ۶ فوتی و ۲۲ مصدوم برجا گذاشته است.
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