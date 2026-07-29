تصادف در ایوانکی با ۶ مصدوم

علیرضا باغبان در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع یک فقره تصادف در حوالی ایوانکی همزمان با شامگاه سه شنبه خبر داد.

وی با بیان اینکه این تصادف بین خودروی سواری پراید و موتور سیکلت رخ داده است، افزود: عوامل امدادی هلال احمر و اورژانس بلافاصله به صحنه اعزام شدند.

معاون هلال احمر استان سمنان گفت: عوامل امدادی با بررسی صحنه دریافتند که این حادثه شش مصدوم داشته است.

باغبان از انتقال مصدومان به مراکز درمانی خبر داد و افزود: علت حادثه در دست بررسی است.

وی افزود: این حادثه در کیلومتر ۱۵ جاده ایواتنکی به شریف آباد رخ داده است.