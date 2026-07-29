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۷ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۳۸

تصادف در ایوانکی با ۶ مصدوم

تصادف در ایوانکی با ۶ مصدوم

سمنان- معاون هلال احمر استان سمنان از بروز تصادف بین خودروی سواری و پراید در ایوانکی با شش مصدوم خبر داد.

علیرضا باغبان در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع یک فقره تصادف در حوالی ایوانکی همزمان با شامگاه سه شنبه خبر داد.

وی با بیان اینکه این تصادف بین خودروی سواری پراید و موتور سیکلت رخ داده است، افزود: عوامل امدادی هلال احمر و اورژانس بلافاصله به صحنه اعزام شدند.

معاون هلال احمر استان سمنان گفت: عوامل امدادی با بررسی صحنه دریافتند که این حادثه شش مصدوم داشته است.

باغبان از انتقال مصدومان به مراکز درمانی خبر داد و افزود: علت حادثه در دست بررسی است.

وی افزود: این حادثه در کیلومتر ۱۵ جاده ایواتنکی به شریف آباد رخ داده است.

کد مطلب 6902390

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    نظرات

    • من IR ۱۱:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۷
      0 0
      پاسخ
      باید این همه تصادف رو بررسی کرده ببینید آخرین بار کی رفته گارانتی یا مکانیکی و مشابه تصادفات رو بررسی کنید اوضاع بدتر از اینه کار اطلاعاتی انجام می‌شد حالا این ها زنده بودند لطفا بررسی کنید

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