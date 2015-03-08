به گزارش خبرنگار مهر، مجید غلامی جلیسه، مدیرعامل مؤسسه خانه کتاب (وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) روز گذشته شنبه ۱۶ اسفند با حضور در خبرگزاری مهر، از بخش‌های مختلف تحریریه این خبرگزاری، دیدن کرد.

وی ضمن این بازدید، در دیدار با رئیس اتاق خبر خبرگزاری مهر، پیرامون زمینه‌های مشترک همکاری و تعامل دوجانبه بین خانه کتاب و خبرگزاری مهر، با ایمان شمسایی به بحث و تبادل نظر پرداخت.

غلامی جلیسه در این نشست که در فضایی صمیمی برگزار شد، گفت: کتاب با مهرورزی رسانه‌ها توسعه پیدا می‌کند و اصحاب رسانه می‌توانند با تهیه محتوای جذاب در حوزه اطلاع‌رسانی کتاب باعث پیشرفت کتاب کشور شوند.

وی افزود: امروز کتاب چه در تولید محتوا و چه در کیفیت شرایط مطلوبی ندارد و اگر فضای خوبی بر اطلاع‌رسانی کتاب حاکم نباشد، انواع و اقسام کتابسازی‌ها جای تولید کتاب خوب را می‌گیرد.

مدیرعامل خانه کتاب بابیان اینکه جای خالی نقد منصفانه در حوزه کتاب این روزها به شدت احساس می‌شود، یادآور شد: آنچه امروز به‌عنوان نقد در فضای کتاب شاهدش هستیم، گاهی فضاسازی‌های مسمومی است که بیشتر آسیب‌زننده است تا سازنده.

غلامی جلیسه با بیان اینکه کتاب و کتاب‌خوانی همچنان مظلوم است، گفت: این روزها همه خانواده‌های ایرانی در تدارک استقبال از عید هستند اما آنچه باعث تأسف است این است که لباس‌فروشی‌ها شلوغ‌تر از کتاب‌فروشی‌هاست.

وی با بیان اینکه در شرایط کنونی باید به دنبال ایجاد کمپینی با عنوان «امسال کتاب عیدی بدهیم» بود، افزود: باید برای خانواده‌ها در کنار کیف و کفش و لباس عید تهیه کتاب مناسب برای ایام نوروز دغدغه باشد.

مدیرعامل مؤسسه خانه کتاب بابیان اینکه در حوزه کتاب دغدغه وجود دارد اما همدلی نیست، گفت: باید همه دغدغه‌مندان حوزه فرهنگ به این موضوع فکر کنند که چگونه می‌توانیم یک‌قدم کتاب ایران را به‌پیش ببریم؟

مدیرعامل مؤسسه خانه کتاب با قدردانی از نگاه همدلانه خبرگزاری مهر به حوزه فرهنگ و کتاب گفت: مؤسسه خانه‌کتاب خانه خبرنگاران خبرگزاری مهر است و خانه کتاب، مهر خبرگزاری مهر را به دل دارد.

در این نشست همچنین ایمان شمسایی، مدیرکل اخبار داخلی و رئیس اتاق خبر خبرگزاری مهر با بیان اینکه توجه به فرهنگ از برنامه‌های اصلی و ماهیتی این خبرگزاری است، گفت: نگاه خبرگزاری مهر نگاه توسعه محور به حوزه فرهنگ است.

وی افزود: در این راستا تلاش شده است بدون ایجاد فضای هیجانی و غوغاسالاری و تنها بر اساس رسالتی که بر دوش داریم، ضمن بیان مشکلاتی که در حوزه فرهنگ وجود دارد، از خبر به‌عنوان عنصری سازنده و زاینده بهره بگیریم.

شمسایی با بیان اینکه حوزه فرهنگ و کتاب در خبرگزاری مهر موضوع مهمی است، افزود: تلاش شده است که کتاب به‌عنوان محور مهم در دیپلماسی فرهنگی مورد توجه خبرنگاران و مدیران خبرگزاری مهر باشد.