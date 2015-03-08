کلیات نظام پالایش ارتباطات اینترنتی به تصویب رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خوانساری اظهار داشت: مسیر اجرایی نظام پالایش ارتباطات اینترنتی را به دقت دنبال می‌کنیم تا مردم با امنیت کامل و طیب خاطر از فضای مجازی همچون اینترنت استفاده صحیح کنند.

وی با اشاره به اینکه دولت باید ابزارها و زیرساخت‌های لازم را برای حفاظت و صیانت فرهنگی اجتماعی اقشار مختلف جامعه فراهم کند گفت: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به دنبال تحقق این هدف مهم، اقدام به تدوین نظام پالایش ارتباطات اینترنتی کرده است.

خوانساری اجرای مناسب هوشمندسازی فیلترینگ یا صیانت فرهنگی و اجتماعی مردم در فضای مجازی را نیازمند الزامات قانونی، ابعاد فناورانه و هماهنگی تمامی متولیان دانست و افزود: در این زمینه تمایلی به استفاده از کارهای سلبی نداریم.

وی با اشاره به اینکه سیاست دهه ۸۰ ورود اینترنت به کشور به صورت متمرکز بود، ادامه داد: پالایشی که در اینترنت شکل گرفته پالایش مبتنی بر آدرس بود و به روش‌های هوشمند و محتوی محور توجه چندانی نشده است.

به گفته خوانساری، این مجموعه با تمام توان و ظرفیت در صدد است تا مردم به صورت هوشمند، ساده، راحت و با امنیت کامل و کارایی مناسب و همچنین در نظر گرفتن تمام الزامات قانونی و فرهنگ دینی و ملی، از فضای مجازی به صورت صحیح و مناسب استفاده کنند.

رییس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات گام دوم برای اجرای صحیح پالایش هوشمند را بهره گیری از فناوری‌های نوین اعلام کرد و گفت: صیانت و یا پالایش در این حوزه باید براساس محتویات، ساختار و پروفایل‌های کاربر صورت گیرد.

خوانساری به انجام ۷ پروژه در این زمینه در مرکز تحقیقات مخابرات ایران اشاره کرد و گفت: این مرکز از سال ۸۷ سعی کرده برای تولید فناوری‌های مورد نیاز مبتنی بر مبانی دانشی با شرکت‌های دانش بنیان، دانشگاه‌ها و فعالان این حوزه قراردادهایی منعقد کنیم تا کار به صورت کارشناسانه به پیش رود.

وی با اشاره به اینکه هدف ما این است که در ۵ حوزه بتوانیم به صورت هوشمند ساماندهی و پالایش محتوی را انجام دهیم، افزود: محتویات متنی، تصویرها، ویدئوها، پروفایل‌ها از جمله مواردی است که باید پالایش صورت گیرد.

خوانساری از ایجاد آزمایشگاه ارزیابی و اعتبار سنجی محصولات پالایشی در این پژوهشگاه خبر داد و گفت: طراحی و تحلیل متدولوژی انجام کار، ارزیابی عملکرد محصول، عملیات مختلف حوزه پالایش از مهمترین وظایف این مجموعه است.

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه هماهنگی نسبتا خوبی بین دستگاه‌های دست اندرکار در این حوزه وجود دارد اظهار کرد: شورای عالی فضای مجازی با توجه به جایگاه فراقوه‌ای امکان همگرایی و هم افزایی دستگاه‌های متولی را ایجاد کرده است.