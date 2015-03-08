مدیرعامل سیاه جامگان را تهدید به قتل کردند!

علی عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد اتفاقاتی که در جریان دیدار تیم فوتبال سیاه‌جامگان مشهد و راهیان کرمانشاه در هفته هفدهم از رقابتهای لیگ دسته اول که در ورزشگاه کارگران کرمانشاه برگزار شد، ضمن بیان مطلب فوق گفت: پیش، در جریان و پس از پایان این بازی اتفاقات ناشایستی را مشاهده کردم که در عمر ورزشی‌ام، در هیچ ورزشگاهی شاهد آنها نبودم.

وی با بیان اینکه پیروزی در فوتبال به هر قیمتی واقعا درست نیست، افزود: به عنوان باشگاهی خصوصی با 3 تیم دولتی برای صعود به لیگ برتر می‌جنگیم اما در جریان بازی علاوه بر فحاشی به خانواده‌های ما، متاسفانه به مقدسات دینی هم هتک حرمت شد. این اتفاق درحالی افتاد که بنده پیش از آغاز بازی در حال خواندن دعا بودم که ناگهای به من حمله شد که آقای فغانی شاهد این مساله بودند.

مدیرعامل باشگاه سیاه‌جامگان مشهد با اشاره به اینکه جو بازی بسیار وحشتناک بود، تاکید کرد: واقعا داور صحنه‌ای را به نفع راهیان کرمانشاه پنالتی اعلام کرد که هرکس آن را ببیند، خنده‌اش می‌گیرد. ما کاری به این صحنه، عملکرد داور و نتیجه مسابقه نداریم اما اهانت صورت گرفته به مقدسات دینی در این بازی را تا آخر پیگیری می‌کنیم زیرا این اتفاق قابل بخشش نبوده و باید با عواملش به شدند برخورد کرد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: در ورزشگاه‌های ایران بسیاری از اتفاقات زشت باب شده است اما نباید اجازه داد این موضوع هم باب شود و هرکسی دلش خواست به مقدسات توهین کند. پیروزی در فوتبال به هر قیمتی اصولی نیست.

عباسی در خصوص اینکه آیا درست است مسئولان باشگاه راهیان کرمانشاه پیش از این مسابقه با بازیکنان و مربیان این تیم صحبت کرده‌اند؟، اظهار کرد: آقای حنطه با بازیکن ما تماس گرفت اما بازیکن ما جوابش را نداده است.

وی اضافه کرد: همچنین 4 روز پیش از آغاز مسابقه، آقای حنطه با مربی ما تماس گرفته و به او گفته است به 3 امتیاز این بازی نیاز دارد و به نحوی باید برد در این بازی به این تیم داده شود. وقتی هم با پاسخ منفی از مربی ما روبرو شده، گفته است در زمین بازی کاری می‌کند که سیاه‌جامگان نتواند موفق شود.

مدیرعامل باشگاه سیاه‌جامگان مشهد در ادامه در مورد فحاشی به او و اعضای تیم در این بازی اینگونه اظهارنظر کرد: پیش از بازی یک نفر از رختکن تیم راهیان کرمانشاه بیرون آمد و مرا تهدید کرد که اگر تیم ببرد، در پایان مسابقه با چاقو مرا خواهد زد. همچنین من را به جادوگری متهم کرد! واقعا این حرف‌ها از کجا مطرح می‌شود.

وی در ادامه افزود: در مسابقات و ورزشگاه‌های محتلف دیده و شنیده شده است که به بازیکن و کادرهای فنی تیم‌ها فحاشی می‌شود اما تاکنون ندیده بودم از ابتدای بازی، به مدیرعامل فحاشی کنند. همچنین یک نفر از ابتدا تا انتهای مسابقه با دوربین از من فیلمبرداری می‌کرد و وقتی به او اعتراض کردم، گفت به او اعلام شده، هرجایی رفتم، با من بیاید و از من فیلم بگیرد. آخر این اتفاقات در کجای دنیا رخ می‌دهد.

عباسی در پایان گفت: در کنار پیگیری اتفاقات حاشیه‌ای این مسابقه، اهانت به مقدسات دینی در این بازی را از طریق دفتر مراجع، فدراسیون فوتبال، وزارت ورزش و ارگان‌های دیگر پیگیری می‌کنیم. ما سال پیش به لیگ برتر نیامدیم و امسال هم به خاطر این اهانت ها از ادامه حضور در لیگ دسته اول هم انصراف می‌دهیم تا این موضوع مورد بررسی قرار بگیرد و با عوامل این اتفاق به شدت برخورد شود.