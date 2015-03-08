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۱۷ اسفند ۱۳۹۳، ۱۷:۰۵

حریق در پست فشار قوی برق در مشهد اطفا شد

حریق در پست فشار قوی برق در مشهد اطفا شد

مشهد- بار اضافی و تحمیلی در یک پست فشار قوی برق در مشهد ظهر امروز منجر به حریق که توسط آتش نشانان نیز مهار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، یک پست فشار قوی ۱۳۲ هزار کیلو ولتی ظهر امروز یکشنبه به دلیل کشیدن بار اضافی و نامساعد بودن وضعیت اتصالات در منطقه پنج تن مشهد دچار آتش سوزی شد.

این آتش سوزی در پست برق فشار قوی که مقارن ساعت ۱۱.۲۰ دقیقه امروز در ابتدای روستای «شترک» به وقوع پیوست با حضور آتش نشانان و تلاشی نیم ساعته مهار و اطفا شد.

سرپرست ایستگاه  شماره ۴۲ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد در گفتگو با مهر بیان داشت: به محض اعلام این حادثه مقارن ساعت ۱۱.۲۰ دقیقه ایستگاه های ۴۲ و شش و همچنین ۹ با تعداد ۴ دستگاه خودرو به محل اعزام شدند و از سرایت آتش و یا هر گونه حادثه احتمالی ناگوار بعدی خودداری کردند.

آتش پاد دوم علی اکبر حکم آبادی بیان کرد: بنا بر گفته کارشناسان سازمان برق به دلیل حجم بار اضافی این پست برق دچار حریق شد و و معادل ۲۰ میلیارد ریال خسارت بر جای گذاشت.

کد مطلب 2514147

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