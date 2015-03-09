مهشاد مخبری بازیگر تئاتر که این روزها با نمایش «ملی» میزبان علاقمندان تئاتر است درباره میزان استقبالی که تاکنون از این اثر نمایشی شده است به خبرنگار مهر گفت: حقیقت این است که ما مردم راهل تعارفی هستیم و معمولا انتقاداتمان را رودرو مطرح نمی کنیم به همین دلیل و برای ثبت نظرات مخاطبان دفتری در بیرون از سالن نمایش گذاشته ایم تا تماشاگران بعد از دیدن اجرا نظراتشان را برای ما نویسند. تا کنون ۹۹ درصد از نظراتی که در این دفتر ثبت شده مثبت بوده اند و تماشاگرانی که برای ما پیغام گذاشته اند از دیدن نمایش لذت برده اند البته احتمالا اگر کسی نظر منفی نسبت به کار داشته ترجیح داده که چیزی ننویسد چون ما تاکنون نقد منفی از نمایشمان نگرفته ایم. اگر ملاک رضایت مخاطب را همین دفترچه و میزان استقبال زیادی که هر شب از نمایش می شود بگیریم کار تا امروز بسیار موفق بوده است و حتی در برخی شب های اجرا ما مجبور می شویم از صندلی های اضافه برای نشستن تماشاگران استفاده کنیم.

وی درباره دلایل پذیرفتن نقش بمانی در این نمایش عنوان کرد: این نمایشنامه نوشته هنگامه مفید است و من از گذشته به خانواده مفید ارادت خاصی داشتم. افسانه زمانی هم کارگردان کاربلدی است و همسرشان پیمان شریعتی نیز از همکلاسی های دوران دانشگاه من بوده و از طرف دیگر گروه بازیگران قدرتمندی نیز برای ایفای نقش در این نمایش انتخاب شده بودند. همه این مسایل باعث شد که بازی در نمایش «ملی» را بپذیرم.

این بازیگر تئاتر و تلویزیون درباره تجربه ایفای نقش در یک نمایش زنده - عروسکی که برپایه نمایش های ایرانی بنا شده است، گفت: من تا به حال تجربه بازی در نمایش عروسکی را نداشتم اما این تجربه برایم بسیار جذاب بود. پیش از این در زمینه نمایش های ایرانی کار کرده بودم و برای بازی در نمایش «سیزده» به کارگردانی بنفشه اعرابی موفق به دریافت جایزه هم شده بودم. بازی در نقش بمانی در نمایش «ملی» برایم چالش برانگیز بود چون متاسفانه در سال های اخیر نقشی به من پیشنهاد نشده بود که مرا درگیر کند و فکر کنم با ایفای آن چیزی به دانسته هایم اضافه خواهد شد.

وی افزود: از زمان نگارش «هزار و یک شب» به بعد همیشه شبستان و اندرونی خانه‌های اشرافی فضای جذابی را برای نویسنده ها رقم می زده چون این فضاها پر از رمز و راز و کنجکاوی و ماجرا و البته عشق و دروغ و ماجراجویی بوده است. فضای اندرونی خانه ها محیط اسرار آمیز و غیر قابل دسترسی را برای مخاطب به وجود می آورد و البته این اسرار آمیز بودن به این دلیل است که این فضاهای زنانه کمتر ضبط و ثبت شده اند و جا را برای تخیل باز می گذارند.

کارگردان نمایش «کرگدن» درباره استفاده از بازی های شادی آور و اشعار زنانه در این نمایش یادآور شد: باید بگویم که من همیشه مثل یک کودک گرسنه در اطراف آقای بیضایی و آثارش می چرخیدم و مسلما نوع بازی سازی های او از نمایش های ایرانی در من بسیار تاثیر گذاشته است و در ایفای چنین نقش هایی نیز به من کمک شایانی کرده است. بازی های شادی آور زنانه نیز تماما جنبه نمایشی دارند و در هر کدام از این اشعار، خواننده به کمک دیگر زنان آن جمع یک نمایش شادی آور به راه می اندازد و دنیای محدود خود و آرزوهای مگو و امیدهایش را در این اشعار به تصویر می کشد. در این نمایش نیز به درستی از چنین اشعار و بازی هایی بهره گرفته شده است.

بازیگر سریال «اشک ها و لبخندها» درباره کم کاری اش در عرصه بازیگری در سال های اخیر بیان کرد: دلم می خواهد نقشی را که قرار است ایفا کنم چیزی در درون خود داشته باشد که در آن بتوانم خودم را به چالش بکشم. دوست ندارم در هنگام ایفای نقش تجربیات و توانایی های گذشته ام را تکرار کنم بلکه علاقمندم وقتی قرار است روی صحنه بروم با نقشی باشد که توانایی های تازه ای را در من بیدار کند و کارهایی را که قبلا تصورش را هم نمی کردم و فکر می کردم از عهده ام خارج است، انجام دهم. لحظه ای که قرار باشد از صندوق تجربیات گذشته ام رفتار و حرکتی تکراری را بیرون بکشم لحظه مرگ من است. بنابراین دلیل کم کاری و گزیده کاری ام این است که نمی خواهم نقش های خنثی و بدون بعد را ایفا کنم.

وی در پایان صحبت هایش تصریح کرد: البته این سال ها شاهد هستیم که بسیاری از هنرمندان ما به دلیل داشتن غم نان و ترس از آینده در آثاری حاضر می شوند که در شانشان نیست من به خودم حق نمی دهم که دوستانم را نقد و قضاوت کنم. البته امیدوارم من هم بتوانم به شیوه یا که در پیش گرفته ام ادامه دهم و نقش هایی را که حرفی برای گفتن دارند، بپذیرم.

نمایش «مَلی» به نویسندگی هنگامه مفید و کارگردانی افسانه زمانی، که سال ۹۱ در مجموعه تئاترشهر با استقبال تماشاگران روبرو شده بود از ۱۹ بهمن‌ماه در خانه موزه انتظامی به صحنه رفته است.

در این نمایش، که درباره یک دسته مطرب است که به یک مجلس عروسی در عمارت اعیانی دعوت می‌شوند، بازیگرانی چون وحید آقاپور، گلبرگ ابوترابیان، مسیح کاظمی، پریناز لطف اللهی، فرزین محدث، مهشاد مخبری، مریم معینی، سودابه میرکریمی، مریم آشوری به ایفای نقش می‌پردازند.

خانه موزه استاد انتظامی در قیطریه، بلوار اندرزگو، روبروی بلوار کاوه، کوچه احمدی، پلاک ۲۸ واقع شده است.