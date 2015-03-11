۷ بازیکن استقلال‌ و پرسپولیس در آستانه‌ محرومیت

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران درحالی به حساس ترین بازی های خود می رسد که تیم‌های استقلال و پرسپولیس هفت بازیکن در آستانه محرومیت دارند که سهم استقلال پنج بازیکن و سهم پرسپولیس دو بازیکن است.

بازیکنان دواخطاره استقلال عبارتند از: امیر حسین صادقی، خسرو حیدری، جاسم کرار، خرسندنیا و شیخ فخرالدینی.

بازیکنان دواخطاره پرسپولیس نیز امید عالیشاه و محسن بنگر هستند.

هفته بیست و سوم از چهاردهمین دوره رقابت های فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور از روز پنجشنبه ۲۱ اسفندماه آغاز خواهد شد.