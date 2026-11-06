https://mehrnews.com/x3dxp5 ۱۶ آبان ۱۴۰۵، ۲:۵۱ کد مطلب 7002201 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۶ آبان ۱۴۰۵، ۲:۵۱ شب ۲۵۱ بیعت مردم سرزمین آفتاب با رهبر معظم انقلاب اراک- در این فیلم حضور حماسی و بیعت مردم اراک با رهبر معظم انقلاب را در حسینیه ایران مشاهده می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 7002201 کپی شد مطالب مرتبط عطر رضوی و عهد ولایت در شب ۲۵۰ بیعت در اراک ۲۴۹ شب میدانداری مردم اراک و بیعت با رهبر معظم انقلاب آیین تشییع شهید گمنام با حضور حماسی مردم محلات در شب ۲۵۲ پایداری مردم دیار آفتاب در شب ۲۵۲ به ندای رهبر معظم انقلاب لبیک گفتند اجتماع شبانه مردم خمین در شب ۲۳۸ تجدید میثاق با رهبری طنین سوگ فاطمی و عهد انقلابی دیار آفتاب در حسینیه شهدای اراک شب ۲۵۴ بیعت عطر فاطمیه دارد و میدان شهدای اراک روایتگر همدلی مردم است برچسبها اراک تجمعات شبانه بیعت با رهبر انقلاب
نظر شما