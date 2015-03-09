۲۲ برنامه محوری در خراسان شمالی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدتقي عزيزي ظهر دوشنبه در نشست خبري كه به مناسبت تشريح برنامه هاي ۲۲ اسفند، سالروز تاسيس بنياد شهيد و روز ملی بزرگداشت شهدا در محل بنياد شهيد خراسان شمالي برگزار شد، اظهار کرد: همزمان با این روز ۲۲ برنامه محوری با هدف اشاعه و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت در جامعه در مرکز و شهرستان های تابعه خراسان شمالی اجرا مي شود.

وی با بیان این که امروز وظيفه ما در برابر شهدا ادامه راه و جبران خون آنان است، اضافه کرد: انتقال فرهنگ ايثار و شهادت در جامعه به خصوص نسل جوان وظيفه بزرگي است كه به عهده ما نهاده شده است.

حجت الاسلام عزیزی با تأکید بر همراهی بیش از پیش رسانه ها در زمینه بزرگداشت این مناسبت، افزود: مي توان با استفاده از ظرفيت رسانه ها در اشاعه فرهنگ ايثار و شهادت گام های مؤثری برداشت.

به گفته وی با نهادينه شدن فرهنگ ايثار و شهادت در جامعه معضلات اجتماعي كاهش مي يابد و در این زمینه هر چه قدر فرهنگ و منش ایثار و شهادت در جامعه افزايش يابد به همان ميزان نيز از معضلات اجتماعي كاسته خواهد شد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان شمالی غرس نهال به نام شهدا كه با حضور مسئولان انجام شد را يكي از برنامه هاي بنياد شهيد عنوان كرد و گفت: غبارروبي و عطر افشاني مزار شهدا، ديدار با خانواده ۲۵۵ شهيد استان، اجراي طرح سپاس و تشييع سه شهيد گمنام در خراسان شمالی از جمله برنامه هاي اين بنياد به مناسبت بزرگداشت روز شهدا است.

حجت الاسلام عزيزي افزود: برگزاري مسابقات ورزشي، تقدير از كاركنان بنياد شهيد استان، ديدار با امام جمعه مركز استان، ديدار با استاندار، فضا سازي شهري، نصب بنر و پوستر سرداران شهيد و ... از ديگر برنامه ها به این مناسبت است.

وي قرائت زيارت عاشورا، چاپ ويژه نامه، انتشار وصيت نامه شهدا در نشريات محلي استان و حضور مديركل بنياد شهيد استان در برنامه كنكاش صدا و سیمای خراسان شمالی را از ديگر برنامه هاي بنياد شهيد استان به مناسبت روز بزرگداشت شهدا اعلام کرد.

مديركل بنياد شهيد و امور ايثارگران خراسان شمالي در خصوص آخرین وضعیت احداث گلزار شهدا در سطح استان اظهار كرد: هم اكنون ۳۷۴ گلزار شهدا و دو هزار و ۶۵۲ مزار شهدا در سطح استان وجود دارد.

گفتنی است، خراسان شمالی دارای دو هزار و ۷۷۲ شهید، شش هزار و ۶۱۳ جانباز و ۳۳ هزار رزمنده است که در سال های دفاع مقدس برای حراست از کشور و نظام جان فشانی کردند.