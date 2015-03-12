۱۵۵ گلزار شهدای خراسان شمالی در انتظار اعتبار ساماندهی

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر ذوالفقاري صبح پنج شنبه در حاشیه مراسم تشییع و تدفین سه شهید گمنام در خراسان شمالی، اظهار داشت: ۳۷۴ گلزار شهدا در خراسان شمالي وجود دارد كه از اين تعداد ۱۵۵ گلزار به دليل عدم وجود اعتبارات در انتظار ساماندهي هستند.

وي گفت: ساماندهي ۱۹۸ گلزار شهدا در شهرستان های هشت گانه این استان به اتمام رسيده و ۲۱ گلزار نيز در دست اقدام است.

اين مسئول با اشاره به اينكه با تامين اعتبار مورد نیاز، ساماندهي ۱۵۵ گلزار شهدا آغاز مي شود اظهار داشت: فاز نخست ساماندهي قطعه يك گلزار شهداي بجنورد با ۷۰ درصد پيشرفت فيزيكي در حال انجام است.

ذوالفقاري همچنين از آمادگي بهره برداري فاز نخست مجتمع بزرگ رفاهي ايثارگران استان خبر داد و تصريح كرد: احداث آمفي تئاتر، استخر و سالن ورزشي از طرح هاي فاز نخست اين مجتمع بوده كه آماده بهره برداري است.

معاون فرهنگي و امور اجتماعي بنياد شهيد استان گفت: شهدا نگاه دين مدارانه به دفاع از ميهن خود داشتند و وظيفه ما امروز ادامه راه آنان و انتقال ارزش هاي شهادت و ايثار به نسل جوان است.

وي با بیان این که تكريم خانواده شهدا وظيفه ما است، افزود: همچنين نسل جوان با مطالعه وصيت نامه شهدا بايد آنان را در زندگي الگو و سرمشق قرار دهند و همواره حافظ خون شهدا باشند.