هفت حوزه علمیه در استان بوشهر فعالیت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا خدری عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پذیرش در حوزه‌های علمیه بر اساس شاخص‌های مختلفی صورت می‌گیرد که افرادی که متقاضی تحصیل در حوزه علمیه هستند، باید در آزمون ورودی و مصاحبه پذیرفته شوند.

وی قبولی حداقل پایه هشتم دوره اول آموزش متوسطه و سوم راهنمایی با حداکثر سن ۱۸ سال را به عنوان شرایط اختصاصی پذیرش در دوره بلند مدت حوزه علمیه عنوان کرد و افزود: تعهد تحصیل تمام وقت حداقل تا پایان سطح یک و همچنین وضعیت خدمت سربازی از دیگر شرایط اختصاصی است.

مدیر حوزه علمیه استان بوشهر تصریح کرد: در سطح استان بوشهر هفت حوزه علمیه فعال است که ۱۰۰ استاد شامل ۴۰ استاد تمام وقت و ۶۰ استاد پاره‌وقت مشغول به تدریس هستند و این حوزه‌ها دارای ۶۰۰ طلبه هستند.

وی با اشاره به اینکه ۵۰ مسجد در شهر بوشهر فاقد امام جماعت روحانی است، بیان داشت: موازی‌کاری در فعالیت‌های مربوط به روحانیون و تبلیغات از مهمترین عوامل وجود این مشکل است.

حجت‌الاسلام خدری ادامه داد: تا ۱۵ فروردین ماه سال آینده ثبت نام در حوزه‌های علمیه برادران استان بوشهر ادامه دارد و جمعه ۲۸ فروردین ماه آزمون ورودی حوزه‌های علیمه استان بوشهر در شهرهای بوشهر و کنگان برگزار می‌شود.

۴۵ میلیارد ریال برای احداث ساختمان حوزه علمیه کنگان اختصاص یافت

وی در ادامه به برخی از فعالیت‌های این حوزه اشاره کرد و افزود: معاونت تهذیب و اخلاق حوزه علمیه استان در زمینه برگزاری همایش‌ها و گردهمایی‌ها، اعزام راهیان نور، برگزاری طرح‌های مطالعاتی و ملبس شدن ۳۰ نفر از طلاب اقدامات بسیار خوبی را انجام داده است.

مدیر حوزه علمیه استان بوشهر افزود: معاونت امور طلاب حوزه علمیه استان بوشهر نیز در زمینه با ایثارگران روحانی، برپایی اردوهای زیارتی، پیگیری صدور ۴۰۰ کارت هوشمند طلاب و اسکان ویژه اردوها در قم و مشهد اقدامات موثری داشته است.

وی در ادامه به تشریح فعالیت‌های معاونت برنامه‌ریزی و پشتیبانی حوزه علمیه استان اشاره کرد و گفت: از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری به عسلویه، ۴۵ میلیارد ریال برای احداث ساختمان حوزه علمیه کنگان اختصاص یافت.

خدری از تامین ۱۲ هزار متر زمین برای ساختمان مدرسه علمیه مهدی موعود (عج) دیر خبر داد و بیان داشت: ساخت خوابگاه ویژه حوزه علمیه امام خمینی (ره) بوشهر و تامین استاد سرا برای ۱۸ استاد در حوزه علمیه امام خمینی (ره) بوشهر از دیگر اقدامات این بخش است.

وی از ساخت ۲۰ واحد استادسرا برای حوزه علمیه ۱۴ معصوم (ع) برازجان خبر داد و اذعان داشت: تامین ۱۱ واحد استادسرا در کنگان از دیگر اقدامات معاونت برنامه‌ریزی و پشتیبانی حوزه علمیه استان بوده است.