حسین امامی در گفتگو با مهر اظهارکرد: برای مدیریت منابع آب خراسان جنوبی باید از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی، صنعتی و کشاورزی از یک ساختار مشارکتی استفاده کنیم.

وی با اشاره به برنامه ابلاغ شده توسط شورای عالی آب برای احیای آب‌های زیرزمینی خراسان جنوبی، گفت: برای سال آینده کارهای اجرایی لازم و اعتبار موردنیاز برای اجرای این طرح پیش‌بینی شده تا گام های اساسی برای احیای منابع آب زیرزمینی و تعادل بخشی آن برداریم.

مدیرعامل آب منطقه ای خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در سال جاری برای تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی استان ۶۰۰ میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده است، گفت: برای سال آینده این اعتبار به هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان افزایش و با ۱۱ زیر پروژه در استان اجرا می شود.

۹ میلیون مترمکعب از ظرفیت سدهای خراسان جنوبی آبگیری شد

امامی گفت: در سال جاری با اضافه برداشت ۱۸۵ میلیون مترمکعبی از سفره های آب زیرزمینی استان مواجه بوده ایم که امید است با افزایش بارندگی سال جاری افزایش اضافه برداشت از منابع آب استان نداشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه خراسان جنوبی درگیر خشکسالی شدید است، گفت: در سال جاری در بخش شمالی استان بارندگی های خوبی داشته ایم و تا حدودی وضعیت منابع آب در شمال استان نرمال است.

مدیرعامل آب منطقه ای خراسان جنوبی به آبگیری سدهای خراسان جنوبی طی بارندگی ها اخیر اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ظرفیت سدهای خراسان جنوبی ۸۰ میلیون مترمکعب بوده که ۹ میلیون مترمکعب از سدهای استان آبگیری شده است.

امامی با تاکید بر اینکه ميزان آب‌های زيرزمينی خراسان جنوبی در وضعيت هشدار قرار گرفته است، تصریح کرد: بیش از ۹۵ درصد آب مصرفی خراسان جنوبی در بخش کشاورزی استفاده می شود.

مدیرعامل آب منطقه ای خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: تلاش خواهیم کرد تا پروژه تعادل بخشی و احیای منابع زیرزمینی را به خوبی در استان اجرایی کنیم.