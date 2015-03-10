به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی گزارش هفتگی متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران منتهی به ۱۵ اسفند ماه ۹۳ را اعلام کرد که بر این اساس قیمت ۶ گروه مواد خوراکی نسبت به هفته قبل از آن افزایش و قیمت چهارگروه دیگر کاهش یافت و تنها نرخ یک گروه ثابت ماند.

براساس اعلام بانک مرکزی نرخ تخم مرغ، برنج، میوه های تازه، سبزی های تازه، گوشت قرمز و گوشت مرغ نسبت به هفته قبل از آن افزایش و قیمت حبوب، قندو شکر، چای و روغن نباتی کاهش یافته البته در همین حال نرخ لبنیات تغییری نداشته است.

لبنیات و تخم مرغ



در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات بهای تمام اقلام این گروه بدون تغییر بود. قیمت تخم مرغ معادل یک درصد افزایش یافت و شانه ای ۸۴ تا ۱۰۵ هزار ریال فروش می رفت.

برنج و حبوب



در این هفته در گروه برنج، بهای برنج داخله درجه دو معادل ۰.۷ درصد افزایش داشت و قیمت برنج وارداتی غیرتایلندی و برنج داخله درجه یک ثابت بود. در گروه حبوب بهای نخود معادل ۰.۲ درصد، لوبیا چشم بلبلی ۰.۷ و لوبیا سفید ۰.۵ درصد افزایش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین ۰.۲ تا ۰.۸ درصد کاهش داشته است.

میوه ها و سبزی های تازه



در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری لیمو شیرین عرضه نمی شد ولی سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آن ها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه فروشی ها متفاوت بود، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می گردید.

میوه فروشی های سطح شهر اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه می نمودند که در گروه میوه های تازه بهای پرتقال درجه یک معادل ۲.۱ کاهش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین ۰.۵ تا ۹ درصد افزایش داشت. در گروه سبزی های تازه بهای پیاز معادل ۳.۹ درصد و سبزی های برگی ۰.۴ درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین ۰.۲ تا ۱۰.۹ درصد افزایش یافت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ



در هفته مورد گزارش بهای گوشت گوسفند معادل ۱.۷ درصد گوشت تازه گاو و گوساله و گوشت مرغ هریک ۱.۸ درصد افزایش داشت.

قند، شکر، چای و روغن نباتی



در این هفته قیمت قند، شکر، چای خارجی و انواع روغن نباتی بدون تغییر بود.

تغییرات یکساله



براساس اعلام بانک مرکزی، لبنیات ۱۱ درصد، برنج ۶.۴ درصد، حبوب ۵.۱ درصد، میوه های تازه ۵۱.۲ درصد، گوشت قرمز ۶.۷ درصد، گوشت مرغ ۱۸.۵ درصد، قند و شکر ۵.۲ درصد و چای ۸.۸ درصد در یک سال گذشته رشد قیمتی داشته اند.



در همین حال تخم مرغ ۵.۷ درصد، سبزی های تازه ۲۳.۳ درصد و روغن نباتی ۰.۲ درصد یکساله با افت قیمت مواجه شده اند.