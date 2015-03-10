به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسینی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه کمیته نهضت مطالعه مفید و انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان دشتی بر لزوم ترویج فرهنگ مطالعه تاکید کرد و اظهار داشت: همه باید تلاش کنیم زمینه حضور جوانان در کتابخانه ها فراهم کنیم.

وی با اشاره به اینکه شهرستان دشتی دارای نویسندگان بنامی است، افزود: میزان سرانه مطالعه کتاب در شهرستان همچون دیگر نقاط استان مطلوب نیست که نیاز است راهکاریهای در این خصوص اتخاذ گردد.

حسینی بیان کرد: اعضا جلسه طرح‌هایی ارائه دهند که افزایش مطالعه در پی داشته باشد تا سرانه مطالعه در شهرستان افزایش یابد.

وی اضافه کرد: بهترین جایی که می توان از آن برای ترویج فرهنگ مطالعه کتاب شروع کرد از مدارس است که می طلبد آموزش و پرورش اهتمام جدی در این خصوص داشته باشد.

حسینی به نقش خانواده ها نیز اشاره و اضافه کرد: باید تلاش کنیم نسل جوان ما با کتاب ملموس شود و در این راستا خانواده ها می توانند نقش تاثیر گذاری ایفا نمایند.

وی همچنین از دست اندر کاران برگزاری نمایشگاه کتاب در شهرستان تقدیر و بیان کرد: یکی از برنامه های خوبی که هر ساله چندین بار در سطح شهرستان اتفاق می افتد برگزاری نمایشگاه‌های کتاب است که می تواند در ترویج فرهنگ مطالعه کتاب کمک کند.

رئیس کتابخانه عمومی شهرستان دشتی نیز گفت: در حال حاضر دو هزارو۸۰۰ نفر عضو کتابخانه عمومی شهرستان دشتی هستند که از این تعداد هزار و ۶۰۰ نفر زن هستند.

مجتبی عباسی با بیان اینکه میانگین مراجعه در طول یک ماه چهار هزارو۵۰۰ نفر است، یادآور شد: هم اکنون ۶ باب کتابخانه در سطح شهرستان وجود دارد و یک کتابخانه نیز بصورت مشارکتی با زندان است.