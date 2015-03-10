دیوارنویسی های نوروزی بر پیکر شیراز ظاهر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، دیوار نویسی بر پیکره های شهر شیراز برای تبلیغ منازل مبله مسئله ای نیست که به امروز و دیروز مربوط باشد و معضلی است که این شهر برای مدت مدیدی با آن مواجه بوده است. احتمالا تاکنون تعداد زیادی از شهروندان شیرازی با چشم خود شاهد تبلیغات این چنینی بر سطح دیوارهای شهر بوده اند.

علاوه بر ابهاماتی که در مورد امنیت افرادی که به سمت اجاره منازل مبله غیر قانونی روی می آورند، وجود دارد، نازیبا شدن مناظر شهری به علت وجود این دیوار نویسی ها نیز مطرح است.

صاحبان این منازل با آگاهی از این که شیراز به زودی میزبان خیلی از گردشگران نوروزی خواهد بود دست به کار شده و تبلیغات خود را برای جذب مسافرانی که طی مدت حضور خود در شهر شیراز به دنبال مکانی برای اقامتی چند روزه هستند، آغاز کرده اند. به همین دلیل این روزها تعداد تبلیغات در سطح شهر نمود بیشتری پیدا کرده است. و بنابراین در چهره شهری که باید در ایام نوروز خود را برای دیدار مهمانان بیاراید تا بتواند خاطره ای خوب از خود در ذهن آن ها باقی گذارد، نقص هایی ایجاد شده است.

در این میان ضرورت ورود ارگان های مربوطه و انجام اقدام قاطعی در این خصوص احساس می شد که طی ایام آخر سال اقدامات این چنینی، با وجود پیگیری هایی که در طول سال انجام می شود، قوت بیشتری به خود گرفته اند و مسئولان مصمم اند برای نوروز، منازل مبله سطح شیراز را ساماندهی کنند.

طرح ساماندهی منازل مبله با جدیت دنبال می شود

سرپرست معاونت گردشگری میراث فرهنگی فارس در این راستا به خبرنگار مهر بیان کرد: با توجه به این که در ایام عید تعداد مهمانان و زائران نوروزی شیراز افزایش پیدا می کند، ساماندهی منازل مبله سطح شهر طی این روزها جدیت و قوت بیشتری به خود می گیرد.

موید محسن نژاد در اشاره به فعالیت های انجام شده از سوی میراث فرهنگی در راستای ساماندهی به منازل مبله سطح شهر در ایام عید، با بیان اینکه سایتی تحت عنوان «خانه مسافر» همزمان با روز جهانگردی مورد بهره بردار قرار گرفته است، اظهار داشت: تمام افرادی که متقاضی این هستند که به شکل قانونی خانه های خود را اجاره دهند می توانند با ثبت نام در این سایت تقاضای خود را مطرح کنند تا پس از بررسی های لازم توسط مجری طرح ساماندهی منازل مبله، در صورت واجد شرایط بودن، پروانه اجازه فعالیت از سوی میراث فرهنگی برای آن ها صادر شود تا بتوانند به شکل قانونمند به ارائه خدمات به گردشگران بپردازند.

وی اضافه کرد: مجری طرح ساماندهی منازل مبله اتحادیه مهمان پذیران و جامعه هتلداران هستند که بررسی های لازم را در خصوص واجد شرایط بودن منازل متقاضیان انجام می دهند ولی پروانه اجازه فعالیت توسط میراث فرهنگی صادر خواهد شد.

سرپرست معاونت گردشگری میراث فرهنگی فارس گفت: در کنار این بررسی ها، ارگان هایی چون نیروی انتظامی، شهرداری، میراث فرهنگی و متولیان بهداشتی نیز نظارت های خود را اعمال می کنند تا مواردی از قبیل امنیت منازل، مناسب بودن محیط آن ها و شرایط بهداشتی و از این قبیل نیز مورد بررسی قرار بگیرند.

محسن نژاد افزود: از سوی دیگر متقاضیان اجاره منازل مبله نیز می توانند از طریق همین سایت «خانه مسافر» اقدام به اجاره خانه کنند.

وی اعلام کرد: از امروز صدور مجوز فعالیت برای متقاضیان واجد شرایطی که برای فعالیت قانونی درخواست کرده اند، آغاز شده است.

سرپرست معاونت گردشگری میراث فرهنگی فارس با عنوان اینکه یک سوی دیگر بحث منازل مبله متخلفانی هستند که با سوء استفاده و بدون هیچ نظارت و مجوزی به فعالیت می پردازند، اظهار کرد: نیروی انتظامی، دادگستری، شهرداری و میراث فرهنگی با جدیت کامل به برخورد با این تخلف ها می پردازند.

محسن نژاد با بیان اینکه بهترین جریمه و تمرین برای متخلفان فراهم آوردن امکان صدور مجوز برای خانه های واجد شرایط و قانونمند و سوق دادن گردشگران به سوی آن هاست، گفت: پلمپ کردن منازل افرادی که بدون داشتن مجوز میراث فرهنگی اقدام به فعالیت می کنند از جمله برخوردهایی است که انجام می گیرد.

وی تاکید کرد: برای افرادی که منازل را اجاره می کنند نیز بهتر است که به جای اینکه کلیدی را در خیابان از فردی تحویل بگیرند و به محلی که امنیت یا وجود خطر در آن مشخص نیست بروند، به شکل قانونی نسبت به اجاره منزلی اقدام کنند.

مردم در اجاره منازل مبله هوشیار باشند

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دو بعد اقدامات در خصوص بحث دیوارنویسی ها و منازل مبله غیر قانونی انجام می پذیرد، اظهار داشت: یکی از اقدامات، اقدام مقابله ای است که افرادی که مبادرت به دیوار نویسی کنند، تحت عنوان تخریب گر اموال عمومی پرونده آنها از طرف مرجع انتظامی و بر حسب اعلام شهرداری تشکیل و به طور ویژه در دادگاه شعبه دو شیراز پیگیری می شود.

احمد رحمانیان ادامه داد: اقدام دوم از جمله اقدامات پیشگیرانه یعنی ساماندهی افرادی است که قصد دارند منازل خود را به شکل مبله اجاره دهند که می توانند مطابق دستورالعمل طرح خانه مسافر که میراث فرهنگی اجرا و نظارت آن را بر عهده دارد، عمل کرده و با مراجعه به سامانه آن احراز صلاحیت کنند.

وی گفت: افرادی که در این منازل اقداماتی علیه عفت عمومی انجام دهند، در حالتی که به اثبات برسد علاوه بر بعد تخریب اموال عمومی به عنوان ایجاد کننده مراکز فساد و فحشا نیز با آن ها برخورد می شود.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس یادآور شد: پرونده هایی در خصوص منازل مبله در مراجع قضایی تشکیل شده و مورد پیگیری قرار گرفته است که تعداد قابل توجهی از آن ها حکم محکومیت گرفته اند.

رحمانیان عنوان کرد: افرادی که به شکل غیر قانونی به این عمل مبادرت می ورزند معمولا به شکل شبکه ای و سازمان دهی شده و هدفمند به این کار می پردازند که به دو گروه تقسیم می شوند که گروهی قصد ترویج فساد و فحشا را داشته و عده ای دیگر نیز تنها به دنبال کسب درآمد هستند و به دنبال این هستند که عوارضی در این خصوص به دستگاه های قانونی پرداخت نکنند.

وی گفت: شهرداری شیراز طی سال های 92 و 93 نزدیک به یک میلیارد تومان برای پاکسازی و اصلاح خسارات وارد شده ناشی از دیوار نویسی ها هزینه کرده است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس با بیان اینکه با مهمانان نوروزی توصیه می شود که اگر قصد اجاره منازلی را دارند، هوشیار باشند و تنها به خاطر پرداخت مبلغ کمتر به سمت این منازل نروند.

رحمانیان افزود: ما گزارش هایی داشته ایم که بعضی از افراد بعد از ورود به این منازل مورد سرقت قرار گرفته یا جرایم دیگری بر آن ها اعمال شده است و به همین دلیل مردم باید در اجاره این منازل هوشیار باشند و از طریق مراجع قانونی نسبت به اجاره خانه مبادرت ورزند.

گزارش:مژده آتش آب پرور